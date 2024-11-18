Türk milyarderin babasının esrarengiz ölümü. Polis olayı çözmek için 3D teknolojisi kullandı

Hamburg’da 78 yaşındaki iş insanı Rıza Özen’in ölümüne yol açan kaza, soru işaretleriyle dolu bir şekilde araştırılıyor. Ünlü boks organizatörü İsmail Özen-Otto’nun babası olan Rıza Özen, cumartesi akşamı saat 21.15 civarında, Finkenstraße ile Trommelstraße kavşağında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mitsubishi marka bir aracın sürücüsü, dönüş yaparken yolun ortasında yatan bir adamı fark etti. Hemen acil servisi arayarak durumu bildiren sürücü, sağlık ekiplerinin hızla olay yerine gelmesini sağladı. Ancak ağır yaralanan Rıza Özen, St. George Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen saat 23.00'te yaşamını yitirdi.

Olayın hemen ardından polis soruşturma başlattı. Rıza Özen’in ölümünün, bir aracın çarpmasından mı yoksa tıbbi bir acil durum nedeniyle mi gerçekleştiği henüz netleşmedi. Görgü tanıkları, sürücünün dönüş sırasında yolda yatan Özen’i fark etmediğini ileri sürerken, polis bu iddiayı doğrulamış değil.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, polis, 3D tarama teknolojisi kullanarak kazanın detaylarını çözmeye çalıştı. Ancak, görgü tanığı eksikliği ve olayın karmaşıklığı, soruşturmayı zorlaştırdı.

Rıza Özen’in ölümünün ardından aile üyeleri büyük bir şok yaşadı. İsmail Özen-Otto, "Aile olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyoruz," şeklinde açıklama yaptı. Aile üyeleri, olay yerine gelen bazı kişilerin polis barikatını aşmaya çalıştığını ve bu kişilerin, Rıza Özen’in yakın akrabaları olduğunu belirtti.