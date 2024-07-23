Türk mimar 40 bin tasarımı geride bırakarak İtalya’da ödül aldı

Yalnızca kişisel yaşam alanlarını değil, kamusal mekanları da dönüştüren mimarlar, gerçekleştirdikleri tasarımlarla uluslararası düzeyde başarılara imza atıyor. Son olarak, Mimar İbrahim Halil Tuğbay, İstanbul Zorlu Center’daki Şükrü Dudu Barber’s Club projesiyle tasarım dünyasının en prestijli ödüllerinden A’ Design Award and Competition 2024’te 40 bin tasarımı geride bırakarak Mekansal Tasarım Ödülü’nü kazandı. Vizyoner yaklaşımı ve yenilikçi tasarım anlayışıyla hayata geçirdiği projeyle estetik ve kullanıcı deneyimini buluşturan ve jürinin beğenisini kazanan mimar, A’ Design ödülünü İtalya’daki 211 yıllık opera binası Teatro Sociale di Como'da 18 Temmuz’da düzenlenen törende aldı.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TASARIM ÖDÜLÜ

A' Design Award, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinin başında gelmekte ve her yıl yenilikçi ve olağanüstü tasarımları ödüllendirerek, tasarım dünyasının en parlak yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır. Bu uluslararası ödül, çeşitli disiplinlerdeki yaratıcı projeleri tanıtarak, tasarımcıların global ölçekte tanınmasını ve kariyerlerinde önemli bir sıçrama yapmalarını sağlıyor. İtalya'da düzenlenen büyüleyici gala gecesi ile kutlanan ödül töreni, tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor ve kazananlara, projelerini sergileme ve geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sunuyor. A' Design Award, sadece estetik ve işlevsellik açısından üstün tasarımları değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi gibi önemli kriterleri de değerlendirmektedir. Bu ödül, tasarımcıların yaratıcı vizyonlarını destekleyerek, dünya genelinde farkındalık yaratmalarına yardımcı oluyor. Her yıl binlerce başvuru arasından seçilen kazananlar, uluslararası medyada geniş yer bulmakta ve tasarımlarını sergileme şansı elde etmektedir. A' Design Award, tasarım dünyasında mükemmelliği, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden benzersiz bir platform sunarak, geleceğin tasarımlarına ilham veriyor. Bu ödül, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, tasarımcıların hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir kapı açıyor.

ÖDÜLÜNÜ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA İTHAF ETTİ

Olağanüstü tasarım mükemmelliğini temsil eden A’ Design Award ile tasarım yetkinliğinin taçlandırıldığını belirten İbrahim Halil Tuğbay, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu açıklamada bulundu:

“Bu prestijli ödülü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Ödülümü, savaşın acımasız faturasını ödemek zorunda kalan Filistinli çocuklara ithaf etmek istiyorum. Yaşadıkları zorluk ve acılar, insanlık ve dünyanın geleceği adalet ve barışın ne kadar büyük önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ödülün, kulakları sağır eden savaşın ortasında, çocukların duyulmayan seslerini yükselteceğini umuyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN TASARIMDAKİ GÜCÜNÜ KANITLADI

İç mimari tasarım ve uygulamalarıyla dikkat çeken Tuğbay Mimarlık’ın Kurucusu İbrahim Halil Tuğbay, İtalya’dan aldığı ödülle Türkiye'nin tasarım alanındaki gücünü uluslararası bir camiaya kanıtlıyor. Mimar, hem Türkiye’de hem de globalde adından söz ettiren bu prestijli ödülle, gelecekteki projeleri için de büyük bir motivasyon kaynağı elde ettiğini belirtiyor. Kazanan projelerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan A’ Design Awards and Competition sayesinde, proje sahipleri de uluslararası tasarım camiasında tanınırlık elde ediyor ve iş ağlarını genişletebiliyor.