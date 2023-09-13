Türk mitolojilerindeki efsanevi hakan kimdir?

Türk mitolojisinde Bayındır Han, Bayundur Han olarak da bilinir. Dede Korkut Hikayelerinde Hanlar Han’ı olarak da tanımlanır.

Efsanelere göre, Bayındır Han her sene halkına büyük etkinlikler yapar.

İsminin anlamına bakıldığında Ülkeyi dirlik ve düzen içinde tutan, geliştiren, uygarlığı yayan bir kişidir.

Etimoloji (Bay) kökünden türemiştir. Memleketler inşa eden demektir. İmar etmek, bakıp güzelleştirmek anlamını taşır.

Moğolcada Bayı/Bayıh fiili olmak ve biryerde bulunmak, Mançuca Ba sözcüğü yer manasına gelir.