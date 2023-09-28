Türk mitolojisinde Bulunç nedir?

Türk mitolojisindeki 'Bulunç' genel tanımıyla viicdan anlamını taşımaktadır.

Türk mitolojisinde Bulunç nedir?

Türk halk inancında ve mitolojisinde Bulunç oldukça yaygın kullanılan bir sözcüktür.

Bulunç, halk kültüründe yaklaşık olarak vicdan anlamına gelir.

Bulunç, mitolojik bir kavram olarak aynı zamanda ruhlarla iletişime geçmeyi de içerdiği için vicdandan daha farklı bir içeriği ifade eder.

Tanım olarak Bulunç, kişiyi davranışlarını incelemeye zorlayan, kendi ahlak anlayışını sorgulamasını ve kendini yargılamasını sağlayan içsel güçtür.

Kişide doğuştan var olan, daha sonra da eğitim toplumsal yaşam ile biçimlendirilen içsel algı süreçleriyle doğruyu ve yanlışı bulabileceği anlamına gelir.

Doğru olanı bulmak için aslında başka bir şeye ihtiyaç yoktur. İnsan tek başınayken bile vicdan sayesinde kötülükten kaçınabilir. Yeter ki onun sesini dinlesin.

Türk mitolojik anlayışında Bulunç bir ses gibi insana "eyitir/ayıtır" (konuşur).

Etimolojik olarak Bulunç, Bul kökünden, Bulmak fiilinden türemiştir.

Eski Altayca ve Moğolcada "kazmak" anlamı kökün içinde mevcuttur.

Duyunç ise Duy kökünden türemiştir. Duymak (işitmek, hissetmek) anlamlarını taşır.

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den Güncel
Sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı... Görüntüler Sultanbeyli'den
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Spor
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı... Ekonomi
Bankalardan korkutan dolar kararı! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı...
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı