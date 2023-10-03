Türk mitolojisinde Burla Hatun kimdir?

Türk mitolojisinde Burla Hatun halk öykülerinde ve masallarında söylencesel kadın cengâver olarak tanımlanır.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk mitolojisinde Burla Hatun kimdir?

Türk ve Altay efsânelerinde Burla Hatun cengaver bir kadındır.

Burla Hatun, savaşçı bir kadındır. Kırk kızdan oluşan savaşçıları vardır yanında. "Boyu Uzun Burla Hatun" ve "Saçı Uzun Sırma Hatun" şeklinde, başka bir karakterle birlikte söylencelerde adı geçer. Korkut

Ata öykülerinde de yer alır. Sırma Hatun ise güzelliği sembolize eder.

Etimolojik olarak Burla Hatun, Bur kökünden türemiştir. Bura/Burçın (geyik) ve burcu (parfüm) sözleriyle aynı kökten gelir.

Burlanmak, gezmek dolanmak demektir. Üzüm salkımı anlamına geldiği de söylenir.

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