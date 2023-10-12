Türk mitolojisinde cadı

Genel olarak mitolojide cadıların kadın olduğuna inanılıyor.

Popüler kültürde siyah pelerinli, sivri başlıklı, süpürgesiyle uçan bir kadın olarak resmedilir.

Ayrıca her büyücü kadın, bir cadı değildir. Fakat bir cadı aynı zamanda iyi bir büyücüdür.

Cadılar; kötü ve yıkıcıdırlar. Olayların doğal akışına ve insanların hayatına, zarar verebilirler. Acı çektirebilir, hastalık verebilir ve hattâ öldürebilirler. Topluluk olarak yaşarlar. Büyük yeteneği olan sihir uzmanı liderleri vardır.

Cadı, dilimize Farsça'dan gelmiş bir sözcüktür. İlk anlamı "Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlaktır.

İkinci anlamı ise, Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın ya da erkektir.

Günümüzde 15. yüzyılda Avrupa'daki bakış açısına göre genellikle süpürgesi üzerinde uçarak gezinen, büyücü bir kadını temsil eder.