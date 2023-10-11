Türk mitolojisindeki Bürküt Ana ne demek?

Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Kartal Tanrıçası denen Bürküt Ana, Burkut Merküt, Markut, Mörküt, Börkit, Börköt, Bürgid olarak da anılır.

Moğollar ise Bürgüd Ece veya Bürged Ece derler. Ayrıca Kartal Ana ve Sahalarda Hotoy Ene olarak da bilinir. Özellikler Şamanları yeryüzüne getirmiştir.

Bürküt kuşu şamana kendinden geçerek yaptığı yolculukta eşlik eder.

Uğu/Üğü: Baykuş, Tomurtka/Toğurtak: Ağaçkakan, Laklağan/Laklagu: Leylek, Sandugaç/Sanduğaç: Bülbül, Toygar/Turgay: Tarlakuşu, Galu/Galagun: Kaz gibi diğer kuş türleri de söylence ve masallarda sık sık geçen canlılardır.

Büreg sözcüğü Moğolcada karanlık demektir ve Bürkütler çoğu zaman siyah renkli olarak betimlenir.