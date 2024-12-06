Türk mobilya devi iflasın pençesinde. Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçısı arasında

Ezza Home, Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri olarak, son dönemde karşılaştığı finansal zorluklarla gündeme geldi.

Şirket, konkordato ilan ederek iflasını erteleme yoluna gitti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali tablolarını 3 ay boyunca inceleyecek ve bu süre zarfında şirketin iflası ve icra işlemleri askıya alındı.

Ezza Home, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'nin en büyük 10 mobilya ihracatçısı arasında yer alan bir marka olarak, bu zor dönemi atlatabilmek için mahkemeden 3 aylık bir süre aldı.

Konkordato, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketlerin iflaslarını önlemek amacıyla uygulanan bir süreçtir. Ezza Home'un iflasının önlenmesi ve mali durumunun iyileştirilmesi için uzman bir konkordato komiseri görevlendirildi. Bu süreç, alacaklıların tahsilat yapamaması ve şirketin mal varlıklarını devredememesi gibi tedbirleri de içeriyor.

Bu gelişme, Türkiye'deki ekonomik koşulların zorluklarını yansıtan bir diğer örnek olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda, Türkiye'deki birçok büyük şirket, finansal baskılar nedeniyle benzer bir yol izleyerek konkordato ilan etmeye başlamıştı.