Türk mobilya devi iflasla boğuşuyor. Rakipleri bile şokta. "Siz hayal edin biz tasarlayalım" sloganıyla yola çıktı

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, "Siz hayal edin biz tasarlayalım" sloganıyla yola 7 yıl önce Eskişehir'de kurulan HOME Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etmemek için direniyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kalan şirketin yöneticileri kaliteyi iyi işçilikle süslediklerini her fırsatta ifade etti. Uygun fiyat politikasıyla adından sıkça söz ettiren HOME Dekor için Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Konkordato komiseri olarak Mali Müşavir İlhan Uygur atandı.

Şirketin mali durumunun incelenmesi ve alacaklıların haklarının korunması amacıyla geçici mühlet kararı yürürlüğe girdi.

Konkordato süreci kapsamında duruşmanın, 19 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı açıklandı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakları bulunduğu bildirildi.

HOME Dekor'un konkordato talep ettiğini duyan rakipleri bile "İmkansız" demekten kendilerini alamadı.