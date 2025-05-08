Türk mobilya devi rekor fiyatı satıldı. Onların alacağını kimse tahmin etmiyordu. FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü

Türkiye’nin mobilya devi Bellona, 8.1 milyar TL’ye bayileri tarafından satın alındı. FETÖ bağlantısı nedeniyle 2016’da kayyuma devredilen Bellona 123 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye mobilya sektörünün öncü markalarından Bellona, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirilen ihaleyle yeni sahiplerine kavuştu.

6 Nisan’da İstanbul Esentepe’deki TMSF binasında düzenlenen ihalede, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisseleri, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurduğu aynı adlı şirket tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı. 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulan şirket, beklentileri aşan bir teklif aldı.

Türk mobilya devi bugün satışa çıktı. FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştıTürk mobilya devi bugün satışa çıktı. FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı

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FETÖ BAĞLANTISI

Bellona, 2016’da Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantısı nedeniyle TMSF yönetimine geçmişti. Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona ve İstikbal gibi markalar, bu süreçte kayyum tarafından yönetildi. TMSF, Bellona’nın satışıyla devletin varlıklarını ekonomiye kazandırma hedefinde önemli bir adım attı.

İHRACATTA GÜÇLÜ BİR OYUNCU

123 ülkeye ihracat yapan Bellona, modern tasarımları ve kaliteli üretimiyle global pazarda dikkat çekiyor. Şirketin bayileri, markanın değerini koruyarak büyütmeyi hedefliyor. İhalenin ardından Rekabet Kurumu’nun onay süreci başladı.

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BAYİLER PATRON OLDU

Bellona bayilerinin kurduğu şirket, markayı devralarak yönetimi ele aldı. Bu hamle, bayilerin markaya olan güvenini ve sektörel dayanışmayı gözler önüne serdi. Yeni sahipler, Bellona’yı daha rekabetçi bir konuma taşımayı planlıyor.

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İSTİKBAL DE SATILACAK

TMSF’nin elindeki bir diğer mobilya devi İstikbal’in de yakında satışa çıkarılması bekleniyor. İstikbal’in ihalesi, mobilya sektöründe yeni gelişmelerin habercisi olarak görülüyor.

Bellona’nın bayiler tarafından satın alınması, sektöre moral aşıladı. Uzmanlar, bu tür satışların yerli üretimi güçlendireceğini ve istihdamı artıracağını belirtiyor. Bellona’nın yeni döneminde global pazarda daha etkin olması bekleniyor.

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