Türk mobilya devi satılıyor! Belirlenen rakam dudak uçuklattı

İstiklal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlendi. İhale tarihi ise 30 Eylül 2025 oldu.

MUHAMMEN BEDEL 12,5 MİLYAR TL OLARAK AÇIKLANDI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren dev mobilya firması İstikbal Mobilya, açık artırma yoluyla satışa sunuluyor. İhale kapsamında belirlenen muhammen bedel 12,5 milyar Türk Lirası olarak ilan edildi. İhaleye katılmak isteyen taraflardan 625 milyon Türk Lirası tutarında katılım teminatı talep ediliyor.

İHALE TARİHİ 30 EYLÜL 2025

İlgili tarafların en geç 29 Eylül 2025 tarihine kadar başvuru yapabileceği ihale, 30 Eylül 2025 günü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) İstanbul Esentepe’deki merkez binasında düzenlenecek. Satış işlemi açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

TMSF, MOBİLYA SEKTÖRÜNDE SATIŞLARA DEVAM EDİYOR

Uzun yıllardır TMSF yönetiminde bulunan mobilya firmaları ardı ardına satışa çıkarılıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen ihale sonucunda Bellona Mobilya 8,1 milyar Türk Lirası bedelle el değiştirmişti. İstikbal Mobilya da aynı şekilde satış sürecine dâhil edildi.

FETÖ SORUŞTURMASI SONRASI TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen İstikbal Mobilya, yaklaşık 9 yıldır TMSF tarafından yönetilmekteydi.