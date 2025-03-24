Türk mobilya devi üretimi tamamen durduruyor. Net tarihi açıkladılar. Ünlü popçu firmanın reklam yüzüydü

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından İpek Mobilya, üretimini tamamen durdurma kararı aldı. 34 yıldır sektörde önemli bir konuma sahip olan firma, ekonomik zorluklar nedeniyle üretim tesislerini kapatacağını açıkladı.

Türkiye’nin en önemli mobilya üreticilerinden biri olan İpek Mobilya, 26 Nisan 2025 itibarıyla üretim faaliyetlerini tamamen durduracağını duyurdu. 1991 yılında Kayseri’de kurulan ve 45 ülkeye ihracat yapan firma, artan hammadde maliyetleri, ekonomik dalgalanmalar ve teknik zorluklar nedeniyle üretim tesislerini kapatma kararı aldı.

Firmanın yaptığı resmi açıklamada, hammadde, genel giderler ve finansman maliyetlerindeki yükselişin üretim sürecini sürdürülemez hale getirdiği belirtildi. Ayrıca makinelerin amortisman sürelerinin dolması ve teknik sıkıntılar nedeniyle öngörülemeyen maliyetlerin arttığı vurgulandı. Şirket, üretim birimlerinin zarar etmesi nedeniyle bu kararı aldığını ve tüm yasal prosedürlerin uygulanacağını açıkladı.

REKABETİN ETKİSİ

İpek Mobilya’nın üretimi durdurma kararı, Türkiye’deki mobilya sektöründeki genel krizle de bağlantılı. Son yıllarda hammadde fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sıkı rekabet, sektörde birçok firmanın zorlanmasına neden oldu. İpek Mobilya, rekabet koşulları nedeniyle fiyatlarını yeterince artırmadığını, bu yüzden de maliyetleri karşılayamadığını belirtti.

Firma, bu kararın yalnızca üretim faaliyetlerini kapsadığını, diğer iş kollarında faaliyet göstermeye devam edebileceğini de ekledi.

MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDENDİ

İpek Mobilya, Anadolu’da otomasyon sistemini uygulayan öncü markalardan biri olarak biliniyor. Kuruluşundan itibaren yenilikçi tasarımları ve fonksiyonel ürünleriyle sektörde fark yaratan firma, Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine hizmet verdi. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek grupları ve bazalar gibi geniş ürün yelpazesiyle tanınan marka, modern tasarım anlayışıyla sektördeki trendleri belirleyen firmalardan biri oldu.

İpek Mobilya, geçtiğimiz yıllarda ünlü popçu Ece Seçkin ile reklam kampanyası gerçekleştirmişti. Firma, "İpek Mobilya’nın enerjisi ile sen de sarıl hayata" sloganıyla Seçkin’in hazırladığı parçayı kampanyasında kullanmıştı. Sanatçının firmanın yüzü olarak yer aldığı bu proje, markanın dinamik ve yenilikçi kimliğini vurgulayan önemli çalışmalardan biri olmuştu.