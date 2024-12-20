Türk mobilya imparatoru hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk mobilya imparatoru hayatını kaybetti

Türk mobilya imparatoru olarak bilinen Fatih Kıral, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan ve 'mobilya imparatoru' olarak da bilinen Fatih Kıral, yaşamını yitirdi. Kıral’ın geçen yıl böbreğinin iflas etmesi sonrası bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.

'mobilya imparatoru' olarak da bilinen Fatih Kıral, nakledilen böbrekte de sorun yaşanınca iki hafta önce hastaneye sevk edilmişti. Fatih Kıral, hastanede hayat mücadelesini kaybetti.

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FATİH KIRAL KİMDİR?
1980 yılında Fatih Kıral, kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre ilk girişini yapmıştı. Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya kadar gelmişti. Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile işbirliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünlerini taşıdı. Ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da Kıral, ürünlerine yer verdi. Fatih Kıral, İstanbul doğumlu olup, Figen Kıral ile evlenmiştir. Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu bulunuyor.

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