Türk-Moğol Çalıştayı İstanbul Üniversitesi'nde devam ediyor

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Beyoğlu Belediyesi ve İlteriş Vakfının destekleri ile Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Moğolistan Devlet Üniversitesi işbirliğindeki çalıştayın ilkinin 2017'de yapıldığını hatırlattı.

Tarihte büyük devletler kurmuş Türk ve Moğolların bugün yaşadıkları ortamı daha çok geliştirecek yönleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zülfikar, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi politikasında Moğolistan ile daima iyi ilişkiler ve işbirliği olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Zülfikar, TİKA'nın bu konuda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, "Tarih sadece geçmişi değil, geleceği de belirliyor. Geçmişte beraber olduğumuz, aynı kaynaklardan beslendiğimiz, aynı suları içtiğimiz insanları unutmamız mümkün değil. Orada yaşayanlar, oraya döktüğümüz gözyaşını, alın terini, kanları unutmamız mümkün değil. Onları bir şekilde günümüzün ilmine, günümüzün dünyasına da kazandırmak, Türkiye-Moğolistan arasındaki kardeşliği gerek diplomatik belgelerde gerekse diğer kaynaklarda bulup ortaya çıkarmak, kaynaştırmak, yeni sonuçlar üretmek bizlere düşüyor." dedi.

Çalıştay sonrası oluşturulacak raporu beklediklerini dile getiren Zülfikar, İÜ olarak "Türkiye Yüzyılı"nın bilimsel temellerini kurma konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Moğolistan ile oldukça iyi ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Develi, 61 Moğol öğrenciye üniversitelerinde eğitim verdiklerini ifade ederek, Moğol Araştırmaları Merkezi ile Tarih bölümünün yürüttüğü çalışmaların bu ülke ile verimli dostane ilişkiler kurma ve sürdürme çabalarına destek olacağını bildirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milleti, Türk genci ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" anlayışıyla daha büyük işler başaracaklarını kaydetti.

Yıldız, bugün bunun simgesel isminin, yaptığı eserlere "Kaan", "Hürkuş", ve "Gökbey" gibi adlar veren TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar olduğunu, Bayraktar'ın çalışmalarının Türklerin tarihle gelecek arasında nasıl bir ilişki kurduğunu da en somut şekilde gösterdiğini vurguladı.

Çalıştayın Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yıldırım, İÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Bum-Ochir Dulam da programda konuşma yaptı.

Çalıştay, bugün yapılacak oturumlarla devam edecek.