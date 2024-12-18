Türk Müslüman çocuklar para karşılığında Hristiyanlığa geçiriliyor. Yunanistan’ın yeni Türkiye oyunu ortaya çıktı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, paylaştığı videoda Yunanistan’ın Türkiye’deki uzantısı olan patrikhanenin Gökçeada da nüfusu ele geçirebilmek için yeni bir oyuna giriştiğini, Türk vatandaşlarına para karşılığı Hristiyanlığa geçirilmesinin teşvik edildiğini söyledi.

Yaycı, Türk vatandaşların kendilerini vaftiz ettirdiğini, kendilerini Rum hissettiklerini belirterek mahkemeye gittiklerini, mahkemede Türk çocukların Rum okuluna kaydını onayladığını belirtti.

Yaycı, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Biz Suriye’deki gelişmelerle uğraşırken PKK YPG’nin yapılanmasıyla uğraşırken, Yunanistan, Türkiye’de oyunlar oynamaya devam ediyor. Yunanistan’ın Türkiye’deki uzantısı patrikhane, Gökçeada’da nüfusu ele geçirebilmek için yeni bir oyuna girişmiş ve buna da resmi bir zemin hazırlamış gözüküyor.

“PARA KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ VAFTİZ ETTİRİYOR”

Bana gelen bilgilere göre Türk vatandaşlarına para karşılığı Hristiyanlığa geçirilmesi teşvik ediliyor. Bizzat patrikhane tarafından. Türk vatandaşlar kendilerini vaftiz ettiriyor. Kendilerini Rum hissettiğini belirterek mahkemeye gidiyor. Mahkemede bu çocukların Rum okuluna kaydını onaylıyormuş. Rum okullarına girmesi için azınlık statüsünde olması gerekiyor çocukların. Bu yüzden mahkeme kararı gerekiyor. Mahkemeye ben kendimi Rum hissediyorum diyip Rum okullarına kaydoluyorlar.

“TÜRK MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI RUM AZINLIKLARI GİBİ GÖSTERİYORLAR”

Peki bunun sonucu ne olacak? Türk vatandaşları kilisenin ve Yunan diasporasının paralarıyla Hristiyanlığa geçiyorlar. Türk Müslüman çocukları Rum azınlıkları gibi gösteriyorlar. Aklıma Atatürk’un Bursa Kız Lisesi’ndeki bir olaya tepkisi geldi. Atatürk’e iletiliyor. Bursa’da Amerikan bir lisede Türk ve Müslüman bir kız çocuğu Hristiyan oluyor. Atatürk bunu duyunca çıldırıyor ve o liseyi kapattırıyor.

"GÖKÇEADA’NIN DEMOKRAFİK YAPISI HİLE İLE HÜLLE İLE BOZULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Şimdi günümüzde muhafazakar bir iktidar var. En az Atatürk kadar bu duruma tepki göstereceklerini inanıyorum inanmak istiyorum. Gökçeada’nın demokrafik yapısı hile ile hülle ile bozulmaya çalışılıyor. Adanın yerel yöneticileri de bu durumdan rahatsız. Yerel yöneticilere bir emir geldiğini ve bu çocukların Rum okullarına kaydettirilmesi için 1 aylık bir süre tanındığına dair bir takım bilgiler var. Elbette MEB’te bu konuyla ilgilenecektir. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini Rum hissetmek ile Rum olmanın farklı olduğunu belli bir tarihten sonra Hristiyanlığa geçen kişilerin Rum kabul edilemeyeceğini belgelemesi lazımdır. Yoksa Gökçeada elimizden kayıp gider."