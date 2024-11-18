Türk müteahhitler Irak'ta önemli projelere talip

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türk müteahhitler Irak'ta önemli projelere talip

Bağdat'ta Türk müteahhitlerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke işbirliğini güçlendirme konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ta Türk müteahhitler ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. Bolat, 'Irak'ın ekonomik istikrarı ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz. Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir' dedi.

Bağdat'ta gerçekleştirilen toplantıya, Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ve İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani de katıldı. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin Irak'ın kalkınma projelerine daha fazla katkı sağlama isteği vurgulandı. Bolat, 'Son 40 yıldaki dışa açık büyüme modelimizde Irak'ın katkısı çok büyük. Kendilerine müteşekkiriz' ifadesini kullandı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de toplantıda konuşarak, Irak'taki altyapı projelerine yönelik ilgilerini dile getirdi. Eren, 'Kalkınma Yolu Projesi'ne talip olduğumuzu belirtiyorum. Bu proje, Irak'ı önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek' diye konuştu. Ayrıca, Bağdat metro, çevre yolları, hastane, okul ve enerji projeleri gibi çeşitli alanlarda Türk müteahhit firmalarının katkı sağlamak istediğini açıkladı.

Toplantıda, Irak'ta sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için yapılan işbirliklerinin önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, Türkiye'nin Irak’ın kalkınma hedeflerinde aktif bir rol alacağına dair umutlarını dile getirdi.

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