Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan kadayıf, ince tel tel dökülen hamurdan yapılan eşsiz bir lezzettir. Özellikle Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan bu tatlı, Gaziantep ve Hatay gibi bölgelerde farklı çeşitleriyle ünlüdür. Temel olarak un, su ve nişastadan hazırlanan hamurun özel saclarda dökülerek ince teller haline getirilmesiyle oluşur.

KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kadayıf yapımı iki aşamadan oluşur: Önce tel kadayıf hamurunun hazırlanması, ardından tatlının montajı. Evde hazır tel kadayıf kullanılarak kolayca yapılabilir. Klasik bir tepsi kadayıf için 500 gram tel kadayıfı elinizle tel tel ayırın. Geniş bir tepside 200 gram eritilmiş tereyağını kadayıfın yarısıyla karıştırarak yayın. Kalan kadayıfı da aynı şekilde yağlayıp üzerine kapatın. Orta ateşte fırında alt üst kızarana kadar pişirin. Bu süreçte kadayıfın eşit kızarması için ara sıra kontrol etmek önemlidir. Künefe çeşidi için ise taze kadayıfın arasına tuzsuz peynir koyulur ve tavada tereyağında pişirilir. Burma kadayıf ise kadayıfın sarılarak rulo haline getirilmesiyle hazırlanır.

KADAYIF YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kadayıfın mükemmel olması için birkaç püf noktaya dikkat etmek şarttır. Öncelikle kadayıfın taze olması çok önemlidir; bayat kadayıf çıtır olmaz ve hamurlaşır. Tereyağını bol ve kaliteli kullanın, margarin lezzeti bozar. Kadayıfı fırına vermeden önce iyice yağlayın ki her tel ayrı ayrı kızarsın. Şerbeti tatlı sıcakken soğuk, veya tatlı soğukken şerbet sıcak olacak şekilde dökün; bu şekilde şerbeti tam çeker ve yumuşamaz. Fırın ısısını iyi ayarlayın, yüksek ateş kadayıfı yakabilir. Ceviz veya fıstığı taze ve iri parçalı seçin ki aroma tatlıya güzel geçsin. Ayrıca kadayıfı fazla bastırmayın, hava alması çıtır kalmasını sağlar.

BİR TEPSİ KADAYIF İÇİN NE KADAR ŞERBET HAZIRLANMALI?

Standart bir yuvarlak 40 cm'lik tepsi kadayıf için yaklaşık 4-5 su bardağı şeker ve 5-6 su bardağı suyla hazırlanan şerbet idealdir. Bu miktara bir limon dilimi veya birkaç damla limon suyu ekleyerek kaynatın. Şerbet kıvamı orta olsun; çok koyu olursa tatlı kuru kalır, çok sıvı olursa hamurlaşır. Kaynadıktan sonra 15-20 dakika kısık ateşte fokurdatın ve soğumaya bırakın. Bu ölçülerle kadayıf ne kuru ne de fazla sulu olur, tam kıvamında şerbetlenir.

KADAYIF NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Kadayıf en ideal olarak fırından çıktıktan sonra şerbetlendikten 1-2 saat sonra tüketilmelidir. Bu süre içinde şerbeti iyice çeker ve çıtır dokusu korunur. Ilık servis etmek lezzetini zirveye çıkarır. Yanında dondurma veya kaymakla sunmak gelenekseldir. Oda sıcaklığında 2-3 gün tazeliğini korur ancak buzdolabında saklarsanız çıtırlığı azalabilir. Bayram sabahları veya akşam çaylarında tercih edilmesi, tatlının enerjisini gün boyu hissettirir.

KADAYIFIN FAYDALARI VE ZARARLARI

Kadayıf yüksek enerji kaynağıdır; içindeki ceviz ve fıstık sayesinde omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve antioksidanlar içerir. Bu malzemeler kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve bağışıklığı artırır. Tereyağı doğal yağlar sağlar. Ancak yüksek kalori ve şeker içeriği nedeniyle fazla tüketimi kilo alımına, diş çürüklerine ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapanlar porsiyonlara dikkat etmelidir.