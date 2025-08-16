Türk mutfağının şifa sırrı! Muhteşem ikili gençlik vadediyor

Türk mutfağının asırlık lezzetlerinden tahin ve pekmez, sadece kahvaltı sofralarının değil, modern tıbbın da yeni gözdesi haline geldi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu doğal karışımın damar sağlığını desteklediğini, kalp hastalıkları riskini azalttığını ve erken yaşlanma belirtilerini hafiflettiğini ortaya koydu.

Geleneksel bir atıştırmalıktan çok daha fazlası olan tahin-pekmez ikilisi, adeta bir sağlık hazinesi olarak öne çıktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Tahin, susam tohumlarından elde edilen ve omega-3, omega-6 yağ asitleri, E vitamini, kalsiyum, magnezyum ve lignanlar gibi güçlü antioksidanlarla dolu bir besin.

Pekmez ise demir, potasyum ve polifenoller açısından zengin bir doğal tatlandırıcı. Birlikte tüketildiklerinde, bu iki süper besin bir sinerji oluşturarak vücudun birçok sistemine destek sağladı.

PubMed’de yayımlanan bir çalışmada, 50 gram tahin tüketen sağlıklı bireylerde dört saat içinde kan basıncının düştüğü ve damar fonksiyonlarının iyileştiği gözlemlendi.

Araştırma, tahindeki sesamin ve sesamol gibi lignanların, serbest radikallerin damar duvarlarına zarar vermesini engelleyerek damar sertliği ve tıkanıklığını önlemede etkili olduğunu gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Tahin, E vitamini ve çinko içeriğiyle damar sağlığını desteklerken, ciltteki kolajen üretimini artırarak erken yaşlanma belirtilerini azaltıyor” dedi.

Pekmezin antioksidan kapasitesi de bilim dünyasının dikkatini çekti. Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir çalışma, özellikle keçiboynuzu pekmezinin antioksidan içeriğinin yeşil çaya rakip olduğunu ortaya koydu.

ABD’deki Oregon State Üniversitesi’nden Prof. Emily Ho ise, “Pekmezdeki polifenoller, oksidatif stresi azaltarak hücre yaşlanmasını yavaşlatabilir. Ancak fitoöstrojenler nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılmalı” uyarısında bulundu.

DAMAR SAĞLIĞINA DOĞAL BİR KALKAN

Tahin ve pekmez karışımı, damar sağlığı için adeta doğal bir ilaç gibi işledi. Tahindeki çoklu doymamış yağ asitleri ve lignanlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek kalp hastalığı ve felç riskini azalttı.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, susam tohumlarındaki lignanların damar iç yüzeyindeki iltihaplanmayı azalttığını ve kan dolaşımını iyileştirdiğini kanıtladı.

Pekmez ise demir ve magnezyum içeriğiyle kan üretimini destekliyor, kalp ritmini düzenliyor ve damar esnekliğini artırdı.

Uzmanlar, damar yaşlanmasının erken yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı:

“Damarlar, vücudun tüm dokularını besleyen kanı taşır. Damar sertliği veya plak oluşumu, biyolojik yaşlanmayı hızlandırır. Tahin ve pekmez gibi antioksidan zengini besinler, bu süreci yavaşlatabilir.”

ERKEN YAŞLANMAYA KARŞI GÜÇLÜ BİR SAVUNMA

Tahin ve pekmez, erken yaşlanma belirtilerine karşı da etkili bir savunma sundu.

Tahindeki E vitamini, B vitamini, amino asitler ve mineraller, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekliyor ve kırışıklıkları azalttı.

Nutrients dergisindeki bir başka çalışma, susam tohumlarının ciltteki kolajen üretimini artırarak elastikiyeti koruduğunu gösterdi.

Pekmezdeki polifenoller ise ciltteki oksidatif stresi azaltarak yaşlanma lekelerinin oluşumunu engelledi.

Dr. Sarah Schenker, tahin-pekmez karışımının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

“Bu ikili, UV hasarına karşı koruma sağlar ve ciltteki nem kaybını önler. Özellikle keçiboynuzu pekmezi, antioksidan kapasitesiyle cildi genç tutmada etkili.”