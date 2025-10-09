Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun tüketilen kara lahana (Brassica oleracea var. acephala), son dönemde yabancı bilim insanlarının ve beslenme uzmanlarının dikkatini çekti. Bu mütevazı sebzenin, yüksek oranda içerdiği K vitamini, kalsiyum ve antioksidanlar sayesinde kemik sağlığı üzerindeki olağanüstü etkileri, uluslararası bilimsel yayınlarda yankı buldu.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden beslenme fizyolojisi uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Carter, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Kara lahana, kemik metabolizması için hayati önem taşıyan K vitamini açısından adeta bir güç merkezidir. Bu sebzenin düzenli tüketiminin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik mineral yoğunluğu kaybını yavaşlattığına dair güçlü kanıtlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

Prof. Carter, K vitamininin kemik matriks proteinlerinin düzenlenmesinde kilit rol oynadığını ve kalsiyumun kemiklere bağlanmasını kolaylaştırdığını belirtti.

OSTEOPOROZLA SAVAŞTA SÜRPRİZ SİLAH

Londra King's College Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. James O’Connell ise, kara lahananın içerdiği yüksek miktardaki kalsiyumun emilimi kolaylaştıran bileşenlerle birleştiğine dikkat çekti.

Dr. O’Connell, "Pek çok insan kalsiyumun tek kaynağının süt ürünleri olduğunu düşünür, ancak kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerdeki kalsiyum, vücut tarafından şaşırtıcı derecede verimli bir şekilde kullanılır" dedi.

O’Connell, bu etkinin osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmada önemli bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen bir araştırmanın bulgularına göre, kara lahananın yapraklarında bulunan sulforafan gibi bileşiklerin, kemik yıkımından sorumlu olan osteoklast hücrelerinin aktivitesini baskıladığı ve böylece kemiklerin yenilenme hızını desteklediği keşfedildi.

Bilim insanları, geleneksel mutfakların bu tür süper besinleri keşfetmesiyle modern tıbbın beslenme odaklı yeni tedavi yolları bulabileceğini dile getirdi.