Türk mutfağının vazgeçilmezi, pekmezle birleştirildiğinde kalp ve kemik sağlığını destekliyor

Uzmanlar, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi pekmezle birleştirildiğinde limonun kalp ve kemik sağlığını desteklediğini, hatta yaşlanma belirtilerini yavaşlattığını belirtti.

Bilimsel çalışmalar, bu ikilinin antioksidan ve mineral zenginliğinin kronik hastalıklara karşı koruyucu kalkan oluşturduğunu ortaya koydu. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesini önleme potansiyeli taşıyan limon-pekmez kombinasyonu, modern beslenme trendlerinde de yükselişe geçti.

Harvard Tıp Fakültesi'nde beslenme araştırmaları yapan Dr. Walter Willett, limonun flavonoidleri ve C vitamini içeriğinin kalp damarlarını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Limon, kolesterolü dengeleyerek ateroskleroz riskini azaltır; pekmezle birleştiğinde ise demir ve kalsiyum emilimi artar, bu da kalp ritmini korur" dedi. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya atıfla.

Benzer şekilde, Mayo Clinic uzmanı Dr. Katherine Zeratsky, limonun sitrik asidinin böbrek taşlarını önlediğini ve pekmezin doğal şeker-mineral dengesinin kan basıncını düşürdüğünü belirtti.

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, günlük limon tüketiminin yürüyüşle birleştiğinde kan basıncını %5-10 oranında azalttığını gösterdi. Pekmez eklenerek bu etki güçlendirildi.

Kemik sağlığı açısından ise limon-peKmez ikilisi adeta bir dinamit. Japonya'da Prefectural University of Hiroshima'da yürütülen 11 aylık çift kör bir çalışma, limon bazlı içeceklerin kalsiyumla birlikte kemik mineral yoğunluğunu (BMD) koruduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, menopoz sonrası kadınlarda (ortalama yaş 64.7) limonun sitrik asidinin kemik metabolizmasını yavaşlattığını ve pekmezin yüksek kalsiyum-potasyum içeriğinin osteoporozu engellediğini tespit etti.

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Dr. Etsuko Ozawa, "Bu kombinasyon, kemik yıkımını %15'e varan oranda baskılayabilir" dedi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) verilerine göre, limon kabuğundaki D-limonene bileşiği, kemik oluşumunu destekleyerek yaşa bağlı kırılganlığı azalttı. Pekmez ise demir emilimini artırarak anemiye bağlı kemik zayıflığını önledi.

Yaşlanmayı geciktirme etkileri ise antioksidan gücüyle öne çıktı. Japonya'da senescence-accelerated mouse (SAMP1) modelleri üzerinde yapılan bir araştırma, limon polifenollerinin ömrü uzattığını ve bağırsak mikrobiyomunu iyileştirdiğini ortaya koydu. Eriocitrin adlı ana bileşen, oksidatif stresi azaltarak cilt elastikiyetini koruyor ve hücresel yaşlanmayı yavaşlattı.

Dr. Andrew Weil, integrative tıp uzmanı ve Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi, limon ve pekmezin (özellikle üzüm pekmezi) birleşiminin "anti-enflamatuar bir kalkan" oluşturduğunu söyleyerek, "Pekmez, rafine şeker yerine kullanıldığında mineral takviyesi sağlar; limonla karıştırıldığında ise serbest radikallere karşı koruma artar" diye ekledi. Weil, kendi anti-enflamatuar diyet piramidinde bu ikiliyi önerdi.

Pekmez, üzümden elde edilen doğal bir süper gıda olarak demir, kalsiyum ve magnezyum zengini.

Taylor & Francis yayınlarında belirtilen üzere, üzüm pekmezi anemiyi tedavi etmekte etkili; limonun C vitaminiyle birleştiğinde demir emilimi %20 artıyor. Ancak uzmanlar, diyabetlilerin porsiyon kontrolü yapmasını tavsiye etti.

Dr. Zeratsky, "Günlük 1-2 yemek kaşığı pekmezle bir limon suyu karışımı, kahvaltıda yoğurt veya suyla tüketildiğinde ideal" dedi.

Bu doğal ikili, Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında binlerce yıldır kullanılıyor; şimdi bilimsel verilerle desteklenerek küresel sağlık gündemine taşındı.

Kalp krizi riskini düşürmek, kemikleri güçlendirmek ve yaşın getirdiği yorgunluğu ertelemek isteyenler için limon-peKmez, basit ama etkili bir formül sundu.

Beslenme uzmanları, taze malzemelerle evde hazırlanmasını ve doktor onayı alınmasını önerdi.