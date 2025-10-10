Küresel ekonomik kriz, Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Son olarak, mutfak eşyaları sektörünün önde gelen isimlerinden Atasoy Kitchenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 9 Eylül 2025 tarihli kararıyla iflas etti. Türkiye’nin 81 ilinde ev hanımlarının tercihi olan marka, özellikle döküm tava ve tencere üretiminde fark yaratıyordu.

Ancak pandemi sonrası artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar, şirketi ayakta tutmaya yetmedi. Tekirdağ’daki dev fabrikasında üretim yapan Atasoy Kitchenware, estetik tasarımları ve dayanıklı ürünleriyle mutfaklara değer katıyordu. Tencerelerden pankek tavalarına, kek kalıplarından sahan setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyordu.

Çevre dostu üretim anlayışıyla da dikkat çeken firma, sürdürülebilir malzemeler kullanarak doğaya duyarlı bir yaklaşım sergiliyordu. Ancak, geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirket, mali sorunlarını aşamadı. Mahkeme, konkordato komiser heyetinin olumsuz raporunu dikkate alarak iflas kararını verdi. Atasoy Kitchenware’in iflası, sektörde şok etkisi yarattı.

Ev hanımlarının vazgeçilmezi olan marka, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle biliniyordu. Şirketin kapanması, yüzlerce çalışanı ve tedarikçiyi de olumsuz etkiledi.