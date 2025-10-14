Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2025 Salı
Türk Müziği'nin dev ismi Barış Manço'nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi

Türk Müziği'nin dev ismi Barış Manço'nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi

Çeşitli sektörlerden adlarını sıkça duyduğumuz ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostalji rüzgârları estiriyor. Peki, şimdilerde yediden yetmişe herkesin büyük bir sevgiyle andığı o ünlü şarkıcıyı bu çocukluk fotoğrafında tanıyabilecek misiniz?

Taner Yener
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 1

Kimileri ilk bakışta hemen fark ederken, kimileri ise tahmin etmekte zorlanıyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaştıkları bu özel anlarla gündem yaratmaya devam ediyor.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 2

Magazin dünyasının yakından takip edilen ünlü isimleri, sosyal medya hesapları üzerinden zaman zaman nostalji rüzgârları estiriyor.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 3

Son dönemde birçok oyuncu ve şarkıcının çocukluk ile gençlik dönemlerine ait özel kareleri paylaşma akımına, aramızdan 56 yaşında ayrılan efsanevi sanatçı Barış Manço da katıldı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 4

Manço’nun çocukluk fotoğrafı, sevenleri arasında büyük bir heyecan yarattı. Kimileri ilk bakışta Manço'yu hemen tanırken, kimileri ise o küçük çocuğu kestirmekte zorlandı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 5

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin bu tarz paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 6

Fotoğraftaki bu sevimli erkek çocuğunun Barış Manço olduğunu öğrenenler ise, "şoke olacaksınız..." ve "şaşkınlığını gizleyemedi" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 7

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Türk müziğinin kilometre taşlarından, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve popüler TV programı yapımcısı Barış Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 8

Sanat hayatına 1958'de Galatasaray Lisesi'ndeyken adım attı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 9

Lise eğitiminin ardından yüksek öğrenimini Belçika'daki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 10

"Kurtalan Ekspres" grubu ile Türkiye'de ve uluslararası arenada sayısız konser verdi. 200'den fazla bestesiyle 12 altın ve 1 platin albüm ödülü kazandı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 11

Bu eserler; Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillere çevrilerek çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 12

Sanatçının şarkıcı ve besteci kimliği, sunuculuk ve program yapımcılığıyla da birleşti. Ekranların unutulmaz eğlence ve kültür programlarından "7’den 77’ye", ilk olarak 1988'de TRT1'de yayınlanmaya başladı ve 1998 Haziran'ında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda zor bir rekor kırdı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 13

Manço'nun tek sinema filmi, başrolünü oynadığı ve müziklerini Kurtalan Ekspres ile yaptığı, 2 Ocak 1975 tarihli "Baba Bizi Eversene"dir.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 14

1993-1995 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde günlük hayattan konuları işlediği "Oku Bakiim" başlıklı köşe yazıları yazdı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 15

1998'de Bodrum/Akyarlar'da Club Manço adında 600 kişi kapasiteli bir tatil köyü açtı; tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gerçekleştirdi.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 16

Ayrıca, eşi Lale Manço ile birlikte temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasına destek olmak amacıyla İstanbul'un Tuzla ilçesine 30 derslikli Barış Manço İlköğretim Okulu'nu yaptırdı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 17

"Türkiye'nin Evliyası" lakabıyla anılan sanatçının, vefat etmeden önceki son albümü, Japonya konserinin canlı kayıtlarından oluşan "Barış Manço Live In Japan" (1996) oldu.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 18

31 Ocak 1999 gecesi, İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçiren Manço, kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde saat 01:30'da hayata gözlerini yumdu. Daha önce 1983'te bir kalp spazmı geçirmişti.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 19

1991'de "Devlet Sanatçısı" unvanını almış olması nedeniyle cenazesi için devlet töreni düzenlendi. TRT, Kanal D ve Kanal 6, töreni kesintisiz canlı yayınladı. Star TV, vefatın hemen öncesinde çekilen bir röportajı yayınladı.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 20

3 Şubat 1999'da, üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 21

Mezarına, "Gesi Bağları" yorumu nedeniyle Kayseri'nin Gesi beldesinden toprak kondu.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 22

ÖDÜLLERİ

Müzik ve televizyon hayatı boyunca üç binden fazla ödül kazanan sanatçının başlıca ödülleri Barış Manço Evi'nde sergilenmektedir:

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 23

1991 "Türkiye Devlet Sanatçısı" unvanı, 1991 Japonya Soka Üniversitesi "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü", 1991 Hacettepe Üniversitesi "Sanatta Onursal Doktora",

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 24

Belçika'nın Liège şehri "Onursal Hemşeri" unvanı, 1994 Kocaeli Üniversitesi'nden "Barış Diploması", 1995 Denizli Pamukkale Üniversitesi "Çocuk Eğitimi Alanında Onursal Doktora", 1995 Japonya Min-On Vakfı "Yüksek Şeref Madalyası",

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 25

Uluslararası Teknoloji Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı ve 1995'te Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından verilen "Türkmen Vatandaşlığı" unvanı ile 12 altın ve 1 platin albüm ödülüdür.

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 26

İşte ünlü sanatçıya ait o fotoğraflar;

Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 27
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 28
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 29
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 30
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 31
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 32
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 33
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 34
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 35
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 36
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 37
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 38
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 39
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 40
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 41
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 42
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 43
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 44
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 45
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 46
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 47
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 48
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 49
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 50
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 51
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 52
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 53
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 54
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 55
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 56
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 57
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 58
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 59
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 60
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 61
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 62
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 63
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 64
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 65
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 66
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 67
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi - Resim: 68
