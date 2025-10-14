Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi

Sanatçının şarkıcı ve besteci kimliği, sunuculuk ve program yapımcılığıyla da birleşti. Ekranların unutulmaz eğlence ve kültür programlarından "7’den 77’ye", ilk olarak 1988'de TRT1'de yayınlanmaya başladı ve 1998 Haziran'ında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda zor bir rekor kırdı.