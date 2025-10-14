Kimileri ilk bakışta hemen fark ederken, kimileri ise tahmin etmekte zorlanıyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaştıkları bu özel anlarla gündem yaratmaya devam ediyor.
Türk Müziği’nin dev ismi Barış Manço’nun hiç görmediğiniz çocukluk karesi olay oldu! 7'den 77'ye herkesin sevgilisiydi
Çeşitli sektörlerden adlarını sıkça duyduğumuz ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarında nostalji rüzgârları estiriyor. Peki, şimdilerde yediden yetmişe herkesin büyük bir sevgiyle andığı o ünlü şarkıcıyı bu çocukluk fotoğrafında tanıyabilecek misiniz?Taner Yener
Magazin dünyasının yakından takip edilen ünlü isimleri, sosyal medya hesapları üzerinden zaman zaman nostalji rüzgârları estiriyor.
Son dönemde birçok oyuncu ve şarkıcının çocukluk ile gençlik dönemlerine ait özel kareleri paylaşma akımına, aramızdan 56 yaşında ayrılan efsanevi sanatçı Barış Manço da katıldı.
Manço’nun çocukluk fotoğrafı, sevenleri arasında büyük bir heyecan yarattı. Kimileri ilk bakışta Manço'yu hemen tanırken, kimileri ise o küçük çocuğu kestirmekte zorlandı.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin bu tarz paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.
Fotoğraftaki bu sevimli erkek çocuğunun Barış Manço olduğunu öğrenenler ise, "şoke olacaksınız..." ve "şaşkınlığını gizleyemedi" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler.
BARIŞ MANÇO KİMDİR?
Türk müziğinin kilometre taşlarından, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve popüler TV programı yapımcısı Barış Manço, 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Sanat hayatına 1958'de Galatasaray Lisesi'ndeyken adım attı.
Lise eğitiminin ardından yüksek öğrenimini Belçika'daki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladı.
"Kurtalan Ekspres" grubu ile Türkiye'de ve uluslararası arenada sayısız konser verdi. 200'den fazla bestesiyle 12 altın ve 1 platin albüm ödülü kazandı.
Bu eserler; Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi farklı dillere çevrilerek çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi.
Sanatçının şarkıcı ve besteci kimliği, sunuculuk ve program yapımcılığıyla da birleşti. Ekranların unutulmaz eğlence ve kültür programlarından "7’den 77’ye", ilk olarak 1988'de TRT1'de yayınlanmaya başladı ve 1998 Haziran'ında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda zor bir rekor kırdı.
Manço'nun tek sinema filmi, başrolünü oynadığı ve müziklerini Kurtalan Ekspres ile yaptığı, 2 Ocak 1975 tarihli "Baba Bizi Eversene"dir.
1993-1995 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde günlük hayattan konuları işlediği "Oku Bakiim" başlıklı köşe yazıları yazdı.
1998'de Bodrum/Akyarlar'da Club Manço adında 600 kişi kapasiteli bir tatil köyü açtı; tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gerçekleştirdi.
Ayrıca, eşi Lale Manço ile birlikte temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasına destek olmak amacıyla İstanbul'un Tuzla ilçesine 30 derslikli Barış Manço İlköğretim Okulu'nu yaptırdı.
"Türkiye'nin Evliyası" lakabıyla anılan sanatçının, vefat etmeden önceki son albümü, Japonya konserinin canlı kayıtlarından oluşan "Barış Manço Live In Japan" (1996) oldu.
31 Ocak 1999 gecesi, İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçiren Manço, kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde saat 01:30'da hayata gözlerini yumdu. Daha önce 1983'te bir kalp spazmı geçirmişti.
1991'de "Devlet Sanatçısı" unvanını almış olması nedeniyle cenazesi için devlet töreni düzenlendi. TRT, Kanal D ve Kanal 6, töreni kesintisiz canlı yayınladı. Star TV, vefatın hemen öncesinde çekilen bir röportajı yayınladı.
3 Şubat 1999'da, üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
Mezarına, "Gesi Bağları" yorumu nedeniyle Kayseri'nin Gesi beldesinden toprak kondu.
ÖDÜLLERİ
Müzik ve televizyon hayatı boyunca üç binden fazla ödül kazanan sanatçının başlıca ödülleri Barış Manço Evi'nde sergilenmektedir:
1991 "Türkiye Devlet Sanatçısı" unvanı, 1991 Japonya Soka Üniversitesi "Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü", 1991 Hacettepe Üniversitesi "Sanatta Onursal Doktora",
Belçika'nın Liège şehri "Onursal Hemşeri" unvanı, 1994 Kocaeli Üniversitesi'nden "Barış Diploması", 1995 Denizli Pamukkale Üniversitesi "Çocuk Eğitimi Alanında Onursal Doktora", 1995 Japonya Min-On Vakfı "Yüksek Şeref Madalyası",
Uluslararası Teknoloji Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı ve 1995'te Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından verilen "Türkmen Vatandaşlığı" unvanı ile 12 altın ve 1 platin albüm ödülüdür.
İşte ünlü sanatçıya ait o fotoğraflar;