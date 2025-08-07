Türk Müziğinin devi Selçuk Alagöz’e AKM'de son alkış

Törende konuşan sanatçılar Ferhat Göçer ve Burhan Şeşen, Alagöz’ün müzik sektörüne katkılarını ve örgütlü mücadelesini vurguladı. Oğlu Sencer Alagöz ise, “Bana insanlığı öğretti. İnsan, hayvan, bitki ayrımı yapmadan her canlının değerli olduğunu ve bir olduğumuzu gösterdi. Bu zor zamanlarda bizi bir arada tutacak değerler bunlar. Hepsini babamdan öğrendim” dedi.

Türk pop rock müziğinin önemli ismi, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, 80 yaşında, doğum günü olan 5 Ağustos’ta Bodrum Turgutreis’te vefat etti. Alagöz için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı törende, sanatçının hayatından ve röportajlarından kesitlerin yer aldığı kısa bir film gösterildi.

Ardından, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, Alagöz’ün kız kardeşi Rana Alagöz ve oğlu Sencer Alagöz konuşma yaptı. Törende Alagöz’e dair duygular şöyle ifade edildi:

“SANATÇILARIN SORUNLARINI DUYURMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ”

Ferhat Göçer: Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Onunla geçirdiğim sürede öğrendiğim en önemli şey, örgütlenme meselesiydi. Vizyonu, zekası ve birikimiyle sadece sanatçı değil, aynı zamanda sanatçıları bir araya getirip vakıf, dernek ve meslek birlikleri aracılığıyla seslerini duyurdu. Devlet ve diğer meslek gruplarına sanatçıların sorunlarını aktarmak için büyük mücadeleler verdi. Örnek aldığım bir ağabeyimdi.

“MÜZİK SEKTÖRÜNE KATKILARI YADSINAMAZ”

Burhan Şeşen: Burada sadece değerli bir müzisyeni ve insanı değil, sivil toplum kuruluşlarında insanların yararına gece gündüz çalışan bir insanı uğurluyoruz. Selçuk ağabeyi 1990’dan beri tanırım. Türk Kalp Vakfı’nda icra kurulu üyesiydi. Ardından Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve Sigarayla Savaşanlar Derneği’nde birlikte çalıştık. Çocukları sigaradan korumak için ‘Duman Avcısı’ adlı şarkısı vardı. Uzlaşmayı, barışı, insan sevgisini, hümanizmi ondan öğrendik. Müzik sektörüne ve telif haklarına katkıları yadsınamaz.

“İZNİNİZLE AĞABEYİMLE KONUŞMAK İSTİYORUM…”

Alagöz’ün kız kardeşi Rana Alagöz: İzninizle ağabeyimle konuşayım. Sevgili ağam, müdürümüz. 77 yıllık ağabeyim, 60 yıllık sahne arkadaşım. Son kez sahnedeyiz. İyi ki beni dürtükledin, vazgeçirmedin, öncülük ettin. Annem ve babam bu yolu başlattı, bizi destekledi ama senin azmin, cesaretin, dayanıklılığın, üreticiliğin ve güzel kalbin olmasaydı, belki sadece öğretmen Rana olacaktım. Senin sayende birilerine dokunan Rana Alagöz’üm. Çok teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyoruz. Sencer

“HER CANLININ DEĞERLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTİ.”

Selçuk Alagöz’ün oğlu Sencer Alagöz: Bana baba olmayı öğretti. Bir çocukla değer vererek vakit geçirmeyi öğretti. Ben de kızıma ve diğer çocuklara ondan öğrendiğim değerlerle yaklaşıyorum. Bana insanlığı öğretti. Arayan her arkadaşını dinlemeyi, yardımcı olmayı, insan, hayvan, bitki ayrımı yapmadan her canlının değerli olduğunu ve bir olduğumuzu gösterdi. Bu zor zamanlarda bizi bir arada tutacak değerler, sevgi ve vicdan, hepsini babamdan öğrendim.

Konuşmaların ardından Alagöz’ün şarkıları eşliğinde sanat yaşamını yansıtan fotoğraflarla bir slayt gösterisi yapıldı.

Tören, Alagöz için okunan duayla sona erdi. Alagöz, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

