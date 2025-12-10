Boğaz'da "batan tekne" ilanı magazin dünyasını ayağa kaldırdı! İlanda adı geçen Bülent Ersoy'un böyle bir olay yaşamadığı ortaya çıkınca, Diva'nın "Benim teknem Boğaz'da batmadı!" sözleri merakı iyice artırdı. Peki bu gizemli ilan kime ait, arkasında ne var?

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan, "Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesi satılık" ilanını ünlü sanatçıya sordu. Bülent Ersoy şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Evet geçmişte iki teknem oldu. Alıp sattım. Ama Boğaz'da hiç teknem batmadı!"

Bir tekne sahibi tarafından verilen ilan dikkat çekti. İlanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" yazıyordu.

Ancak Ersoy'un batan tekneyle ilgili bilinen bir olay olmaması üzerine sanatçıya ulaşıldı. Bülent Ersoy ilanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı ve şu açıklamayı yaptı: "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım. Ama sonra sattım."

"İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım."

Tekne iddialarının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Diva'nın serveti oldu. İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini. Tam servet rakamı ise hâlâ gizemini koruyor.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk sanatçı, şarkıcı ve diva olarak tanınan bir isimdir. Asıl adı Bülent Erkoç’tur. Türkiye’nin en ünlü ve en tartışmalı sanatçılarından biri olarak kabul edilir.

Ersoy, 1970’li yıllarda Türk sanat müziği ve klasik Türk müziği alanında ün kazanmaya başladı. Güçlü sesi, yorum yeteneği ve kendine özgü sahne duruşuyla kısa sürede dikkat çekti.

1975 yılında ilk albümünü çıkardı ve o dönemki şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. Özellikle “Beddua”, “Ağla”, “Ünzile” gibi parçalarıyla tanındı.1980’li yıllarda hayatında önemli bir dönüşüm yaşadı ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın oldu. Bu süreç Türkiye’de büyük yankı uyandırdı ve uzun yıllar medyanın gündeminden düşmedi.

Ameliyat sonrası sanat hayatına kadın kimliğiyle devam etti ve “Diva” lakabıyla anılmaya başlandı. Müzik kariyerinde Türk sanat müziğinin yanı sıra Arabesk, pop ve klasik eserleri de yorumladı.

Yıllar içinde onlarca albüm çıkardı, konserler verdi ve televizyon programlarında yer aldı. Sahne şovları, kostümleri ve renkli kişiliğiyle her zaman konuşuldu.

Bülent Ersoy, aynı zamanda lüks yaşam tarzı, zenginliği ve gayrimenkul yatırımlarıyla da gündeme geldi. Bir dönem politikaya ilgi göstererek siyasete atılma girişimlerinde bulundu, ancak bu denemeleri kalıcı olmadı.

Bugün hâlâ müzik yapmaya devam eden, televizyon programlarında konuk olan ve magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, Türk eğlence sektöründe efsaneleşmiş bir figürdür.