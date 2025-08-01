Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy’un canı döner çekince ayağına getirtti! 16 bin liranın peşine düşmüştü

Mal varlığıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde iki adet banka dekontu paylaşarak 16 bin TL olan borcunun ödenmesini istemişti. Diva gelen tepkilerin ardından dekont paylaşımlarını kaldırmıştı.

ANKARA’DAN LÜKS VİLLASINA DÖNERCİ ÇAĞIRTTI

Bülent Ersoy canı döner çekince Antalya'daki lüks villasına, Ankara’dan özel olarak dönerci çağırttı.

Misafirini villasında ağırlayan Ersoy, “Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık” diyerek teşekkür etti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ersoy'a; 'Para var huzur var', 'Biz onun yaşam standartlarını hayal bile edemeyiz', '16 bin TL borcun peşine düşen Bülent değil mi bu?' gibi yorumlar yapıldı.