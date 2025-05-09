Türk müziğinin duayeni Alaeddin Yavaşca AKM'de anılacak: Musiki şöleni!

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, sanatçının Acem makamındaki Ayin-i Şerif'ini müzikseverlerle buluşturacak. Hem manevi hem de müzikal derinliği olan özel bir forma sahip eser, Mevleviliğin tasavvufi anlayışını ve semanın ruhunu musiki yoluyla ifade ediyor.

Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer'in yaptığı etkinliğin genel koordinasyonunu Bahri Güngördü üstlendi.

Etkinlik kapsamında gerçekleşecek Mevlevi mukabelesi de postnişin Nezih Çetin riyasetinde icra edilecek.

Detaylı bilgiye www.akmistanbul.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

ALAEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, Kilis'te 1 Mart 1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu Hacı Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Yavaşca, Kemaliye İlkokulunda eğitim hayatına başlayarak Kilis Ortaokulu'ndan mezun oldu. Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1951'de mezun olan sanatçı, Haseki Hastanesi, Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, Zeynep Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi gibi birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

1950'DE İSTANBUL RADYOSUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yavaşca'nın musiki hayatı, küçük yaşlardayken Kilis'te başladı ve 8 yaşında Zihni Çelikalp'ten Batı musikisi keman dersleri aldı.

Üniversite yıllarında Saadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Hüseyin Sadeddin Arel, Dede Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin ve Salih Murat Uzdilek'in musiki bilgisinden istifade eden Yavaşca, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Korosunda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdi.

İstanbul Radyosunun açtığı imtihanı 1950'de kazanan usta sanatçı, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuvar kurullarında üyelik ve başkanlık görevinde bulundu.

"DEVLET SANATÇISI" OLARAK ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sadi Işılay'ın 1956'da çektiği "Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi" adlı filmin şarkılarını seslendiren Yavaşca, 1961'de ise "Gönülden Gönüle" filminin hem film şarkısını yaptı hem de filmin şarkılarını okudu.

Usta sanatçı, 1959'da Ayten Yavaşca ile dünya evine girdi.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Yavaşca, Milli Eğitim Bakanlığının Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulunda ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti verdi.

Yavaşca, emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Birçok üniversitede fahri doktora unvanı alan usta sanatçı, 1991'de de "devlet sanatçısı" olarak ödüllendirildi.

Çeşitli alanlarda 200'ü aşkın ödüle layık görülen Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Ayinişeriften çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekarlık yelpazesine sahip sanatçı, icracılığının yanında saz ve söz eseri olarak 652 beste ile yurt içi ve dışında birçok konser verdi.

Yavaşca hakkında Hasan Oral Şen ve Sinan Sipahi'nin yazdığı 2 biyografi, Yılmaz Pamukçu'nun hazırladığı nota, Taner Çağlayan'ın kendisi için yazdığı şiirlerden oluşan şiir kitabının yanı sıra kendisinin kaleme aldığı "Türk Musikisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri" adlı kitap bulunuyor.

95 YILLIK ÖMRÜNDE 652 BESTE YAPTI

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adı 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince, İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verildi.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarında 2017'ye kadar öğrenci yetiştiren Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı

Sanatçının Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde balmumundan bir heykeli de bulunuyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 23 Aralık 2021'de, 95 yaşında hayatını kaybeden Yavaşca'nın cenazesi, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'nde toprağa verildi.