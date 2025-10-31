Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı söylenen Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı'dan hayranlarını endişelendiren haber geldi. Abacı kalp krizi geçirdi acilen operasyona alındı.

STENT TAKILDI TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Söz yazarı Seda Akay, "Canım Ablacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor" dedi.

2019’da evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı üç yerden kırılan 77 yaşındaki Abacı, gördüğü tedavinin ardından Amerika’da yaşayan kızının yanına gitmişti.

Geçtiğimiz aylarda usta isme Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddiası ortaya atılmıştı bu iddialara yalanlama gelmişti.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

1947 Ankara doğumlu Klasik Türk müziği şarkıcısı olan Abacı, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de lâyık görüldü. 1966 yılında Ankara Radyosuna girdi.

Abacı 1973 yılında ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Muazzez Abacı klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden.

"ŞAKAYIK" VE "VURGUN" ESERLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Abacı’nın özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hafızalara kazındı.

Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan Abacı, 2000'li yılların başlarında Türk Sanat Müziği'ndeki durgunluğu ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden geri çekildi. Öte yandan Muazzez Abacı, 2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer aldı.