Doğum gününü sevdikleriyle birlikte kutlayan Sayın’a, en yakın dostu Sevim Emre Gencebay’dan da kutlama mesajı gecikmedi.

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi, sinemanın efsane ismi Emel Sayın, sahnede ve beyazperdede büyüleyici duruşuyla hafızalara kazınmış durumda. 20 Kasım 1945’te Sivas Şarkışla’da dünyaya gelen sanatçı, dün 80. yaşını yakın çevresiyle kutladı.

Kutlama, Çiftehavuzlar’daki tarihi Büyük Kulüp’te düzenlenen yemekli davetle gerçekleşti. Sadece aile bireyleri ve çok yakın dostlarının katıldığı gece, kahkaha ve sevgi dolu anlara sahne oldu. Emel Sayın’ın “can yoldaşı” Şener Şen de yine başköşedeydi.

‘BİR DOĞUMGÜNÜ DAHA…’

Emel Sayın, 80. yaşını sosyal medyada şu duygusal notla paylaştı: "Bir doğumgünü daha… Beni çok mutlu eden Canım arkadaşlarıma, dostlarıma, çocuklarıma ve Aile'me sonsuz teşekkürler ve sevgiler"

‘SEVİM EMRE GENCEBAY’DAN DUYGUSAL MESAJ’

Sanatçının biricik dostu Sevim Emre Gencebay da doğum gününü şu içten mesajla kutladı: "Sevgi Emel mutlu sağlıklı bir ömür diliyorum"

YILLARDIR SAKLANAN KÖKEN SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

80. yaş heyecanıyla yeniden gündeme gelen Emel Sayın’ın az bilinen bir gerçeği de gün yüzüne çıktı: Sivaslı olarak bilinen sanatçının asıl kökeni Selanik’e dayanıyor!

1926’da Türkiye’ye göç eden muhacir bir ailenin kızı olan Emel Sayın, Lüleburgaz Celaliye’de büyüdü, babasının memuriyeti nedeniyle Sivas’ta doğdu ve dört kızın en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Müziğe tutkusu çocukluğundan belliydi; 13 yaşında Arif Sami Toker’den, ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal’dan dersler aldı.

17 yaşında sahneye ilk adımını atan sanatçı, kısa sürede “Ses Kraliçesi” unvanını aldı.

Bugün Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, muhteşem sesi ve unutulmaz Yeşilçam filmleriyle kültürümüzün en parlak yıldızı olarak yoluna devam ediyor.