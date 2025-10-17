Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç

Türk müziğinin efsanevi sesi Sibel Can, ilk kez babaanne olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Sanatçının oğlu Engin Can Ural ve gelini Merve Kaya, Lina adını verdikleri kızlarına kavuştu. Eski eşi Hakan Ural da bu müjdeli haberi doğrulayarak sevinci paylaştı.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 1

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Sibel Can, yaşamının en büyük mutluluklarından birini deneyimliyor. Ünlü sanatçının iş insanı oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Kaya, nihayet ilk çocuklarını kucaklarına almanın coşkusunu yaşadı.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 2

Çift, bebeklerine Lina ismini verdi.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 3

Bu mutlu gelişme, aileye yakın çevreler tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 4

Kısa bir süre sonra Hakan Ural da kişisel Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı bir paylaşımla haberi onayladı ve "Evet dede oldum" ifadelerini kullandı.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 5

Ural'ın bu samimi paylaşımı, hem kendisinin hem de Sibel Can’ın hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 6

Gelen güzel haberin hemen ardından Engin Can Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural'dan art arda paylaşımlar geldi.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 7

Ural, diğer kardeşleri Emir Aksüt'ün de bulunduğu karelerde, üzerinde 'hala' ve 'amca' yazan şapkaların yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 8

Sibel Can ve Hakan Ural, magazin dünyasının o dönemin en çok konuşulan çiftleri olarak 1988 yılında evlenmişti. Bu evlilikten Engin Can ve Melisa Ural adında iki çocukları dünyaya geldi.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 9

Çift, boşanmalarının ardından kendi hayat yollarına devam etmelerine rağmen, çocuklarıyla olan kuvvetli bağlarını daima korudu.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 10

ENGİN CAN URAL KİMDİR?

Sibel Can ve Hakan Ural’ın en büyük çocuğu Engin Can Ural, 1991 senesinde doğdu.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 11

Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerini iş dünyasında sürdürmeyi seçen Engin Can, magazinden uzak, sakin bir yaşam sürmektedir.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 12

2023 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştiren Ural, bu evliliğinin ilk meyvesi olan çocuğuna şimdi kavuştu.

Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 13
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 14
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 15
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 16
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 17
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 18
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 19
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 20
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 21
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 22
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç - Resim: 23
