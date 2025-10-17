Türk sanat müziğinin sevilen ismi Sibel Can, yaşamının en büyük mutluluklarından birini deneyimliyor. Ünlü sanatçının iş insanı oğlu Engin Can Ural ile eşi Merve Kaya, nihayet ilk çocuklarını kucaklarına almanın coşkusunu yaşadı.
Türk Müziğinin Kraliçesi Sibel Can ilk kez babaanne oldu! Torunu Lina dünyaya geldi: Ailede büyük sevinç
Türk müziğinin efsanevi sesi Sibel Can, ilk kez babaanne olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Sanatçının oğlu Engin Can Ural ve gelini Merve Kaya, Lina adını verdikleri kızlarına kavuştu. Eski eşi Hakan Ural da bu müjdeli haberi doğrulayarak sevinci paylaştı.
Çift, bebeklerine Lina ismini verdi.
Bu mutlu gelişme, aileye yakın çevreler tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Kısa bir süre sonra Hakan Ural da kişisel Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı bir paylaşımla haberi onayladı ve "Evet dede oldum" ifadelerini kullandı.
Ural'ın bu samimi paylaşımı, hem kendisinin hem de Sibel Can’ın hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Gelen güzel haberin hemen ardından Engin Can Ural'ın kız kardeşi Melisa Ural'dan art arda paylaşımlar geldi.
Ural, diğer kardeşleri Emir Aksüt'ün de bulunduğu karelerde, üzerinde 'hala' ve 'amca' yazan şapkaların yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
Sibel Can ve Hakan Ural, magazin dünyasının o dönemin en çok konuşulan çiftleri olarak 1988 yılında evlenmişti. Bu evlilikten Engin Can ve Melisa Ural adında iki çocukları dünyaya geldi.
Çift, boşanmalarının ardından kendi hayat yollarına devam etmelerine rağmen, çocuklarıyla olan kuvvetli bağlarını daima korudu.
ENGİN CAN URAL KİMDİR?
Sibel Can ve Hakan Ural’ın en büyük çocuğu Engin Can Ural, 1991 senesinde doğdu.
Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerini iş dünyasında sürdürmeyi seçen Engin Can, magazinden uzak, sakin bir yaşam sürmektedir.
2023 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştiren Ural, bu evliliğinin ilk meyvesi olan çocuğuna şimdi kavuştu.