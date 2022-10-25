Ebru Yaşar yeni sezona görkemli konserle başladı. Hayranlarına bir de müjde verdi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki akşam Maslak Yeni Gazino’da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, bir sürprizin de müjdesini verdi.

Yoğun geçen yaz maratonundan sonra İstanbul’da kış maratonun başladığını söyleyen Yaşar, “Yaz-kış aynı yoğun şekilde çalışıyoruz. İstanbul maratonu başladı. İstanbul'da çok sevdiğimiz bir mekânda sahne alıyoruz. Geçen sene buradaydık. Bu senede buradayız. Buranın kalitesini seviyorum. Birçok sanatçı arkadaşım ile aynı sahneyi paylaşıyoruz. İstanbul geceleri artık bizden sorulur" dedi.

"Çalışmayı seviyoruz!"

TV100'de yer alan habere göre, en çok konser veren sanatçıların başında gelen Yaşar, “Alıyorum evet... En çok gibi bir iddiam yok. Zaten ona yetişemem, hiç öyle bir iddiam yok ama çalışmayı seviyoruz. Ben hep söylüyorum, çalışmak ibadet gibi ama sosyal hayatı da, aileni de, çocukları da, ihmal etmeden işimin gereğini yapmaya çalışıyorum. Düzgün işlerde olmayı seviyorum" dedi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamın da hatıra ormanı yaptıracağı altı konserinin sonuncusu olan Denizli’yi Bartın’da yaşanan maden faciası sonrası ertelediği hatırlatılan Yaşar: “Denizli'ye gidemedim, bütün sevenlerimden çok özür diliyorum ama onlara bahara doğru havaların düzeldiği bir dönemde gideceğim. Çünkü biliyorsunuz Bartın’da çok talihsiz bir kaza yaşandı. O kaza yaşanırken, bizim konserde olmamız doğru olmazdı. O gece konserimi iptal ettiğim için tarih geçmiş bulundu doğal olarak. Ama bahar ayında veya yazın mutlaka gideceğim, bunu telafi edeceğiz. Sevenlerim biliyorum orda bekliyorlar. Onların beni beklediğinden daha fazla bekliyorum onları istiyorum. Mutlaka buluşacağız. Bu haberi verin Denizli'ye mahcup olmak istemeyiz. Bir doğal afet oldu ama buluşacağız, gönüllerimiz bir onlarla" dedi.

"Paris ambiyansı çok güzeldi!"

Yoğun geçen konser maratonu arasında gerçekleştirdiği Paris tatilinden bahseden Yaşar, “Paris’teydim, çok moralim bozuk. Çünkü moda haftasına denk geldim. Birbirinden ünlü mankenlerin beylerin önümde cirit attığı bir yerdeydim. Çok güzeldi, vizyon yüklendim geldim. Paris çok güzeldi o ambiyans çok güzeldi. Ben tesadüfen denk geldim. Modayla iç içe de bir iş yapıyoruz. İnsanlara hitap eden kendi sahnemiz var. Bende az çok tabii ki şık olmaya düşkünüm… İnsanlar sizden, sesiniz şarkınız ama biraz da olsa ambiyansta bekliyor. Bir show, güzellik onu da vermeyi seviyorum, buna özeniyorum. Çünkü dinleyicim bunu hak ediyor, öyle düşünüyorum”



"Sürpriz klip geliyor"

Satış rekorları kıran ‘Gel de Sevme’ albümden ‘İğne İplik’ şarkısına klip çektiğini belirten Yaşar, “Tüm ekibimiz ile son dakika sürprizi bir şeyler yapalım dedik. Çok içimizden geldiği gibi doğal mizanseni olmayan konsere giderken rutinimizi anlatıyoruz. Bakalım çekiyorlar ne çıkacak ortaya, ben onlara uyuyorum” dedi.