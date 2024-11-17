Türk müzisyen Ebru Keskin, ABD'yi sarsan Puff Diddy'nin elinden nasıl kurtulduğunu Nevşin Mengü'ye anlattı

Ebru Keskin, Almanya’da doğup Amerika’da yükselen bir Türk olarak müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Genç yaşta Queen Latifah ve Kenny Burns gibi büyük isimlerle çalışma fırsatı yakalayan Keskin, Atlanta’nın dinamik müzik ortamında kendini gösterdi. Usher ve Justin Bieber gibi isimlerin kariyerlerine başladığı bu şehirde yeteneğiyle öne çıkan Keskin, Los Angeles’a taşındığında hayatının dönüm noktasını yaşayacağından habersizdi.

Arkadaşı Paul Dawson’la stüdyoda çalışırken Dawson, Keskin’in bir şarkısını Puff Diddy’ye gönderdi. Bu, Hollywood’un kapılarını ardına kadar açan an oldu. Diddy’nin tepkisi ise netti: “Bu kız bizimle çalışmalı!”

HOLLYWOOD’UN PERDE ARKASI: “BU İŞLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL”

Keskin’in anlattıklarına göre, Puff Diddy ile çalışmak bir yandan büyük bir fırsat, bir yandan da ürkütücü bir deneyimdi. Özel bir partide yer almak için aldığı daveti hatırlatan Keskin, “Bana bir şifre verdiler ve gece yarısından sonra partide olmam istendi. Bunun sadece bir eğlence olduğunu sanıyordum, ama çok yanılmışım,” dedi.

Partide yaşananlar, Keskin’i derinden sarstı. “Orada yaşananları anlamak için sıradan biri olmamanız gerekiyor. Belli bir saatten sonra farklı bir dünya açılıyor ve bu dünya, insanı korkutacak türden,” diyerek Hollywood’un ışıltılı yüzünün ardındaki karanlığı dile getirdi.

KAÇIŞ VE TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ

Keskin, Puff Diddy’nin düzenlediği partilere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. “O partilerde insanlar, şöhret uğruna nelerden vazgeçiyor, bunu görmek insanın içini ürpertiyor. Ben buna katlanamayacağımı anladım ve bir gün içinde apar topar Türkiye’ye döndüm,” dedi.

Türkiye’ye dönüşünün ardından hikayelerini paylaşmaktan çekinen Keskin, “Yaptığım işlerin burada tam olarak anlaşılmadığını fark ettim. Ama Diddy’nin teklifini hatırlayınca hâlâ heyecanlanıyorum,” diye konuştu.

“PEMBE GÖZLÜKLERİNİ ÇIKART”

Keskin, müzik sektöründe yükselmek isteyenlerin karşılaştığı gerçeklere dair de açıklamalarda bulundu. “Yakın bir arkadaşım, bu sektöre adım atmadan önce bana ‘Pembe gözlüklerini çıkart!’ dedi. O zaman bunun ne anlama geldiğini anlamamıştım, ama şimdi çok iyi biliyorum,” dedi.

Hollywood’un kapalı kapılar ardındaki oyunlarına tanıklık eden Keskin, sektörde başarıya ulaşmak isteyenlerin ağır bedeller ödemek zorunda kalabildiğini söyledi. “Bazıları bu bedeli ödemeyi kabul ediyor, ama ben bunu yapmayı reddettim,” ifadelerini kullandı.

KESKİN’İN İTİRAFLARI GÜNDEM YARATIYOR

Keskin’in Hollywood’daki deneyimleri, hem Türk hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Puff Diddy’nin partilerine dair iddialar, eğlence sektörünün karanlık yüzüne ışık tutuyor. “Bunlar komplo teorisi değil. Orada gördüklerim, bu dünyanın gerçek yüzünü ortaya koyuyor,” diyen Keskin, eğlence dünyasının bilinmeyen yanlarını cesurca anlattı.

Bu açıklamalar, yalnızca Hollywood’un değil, global müzik sektörünün de sorgulanmasına yol açabilir. Keskin’in tanıklıkları, müzik dünyasında cesaretle söylenmesi gereken birçok gerçeği su yüzüne çıkarıyor. Şimdi gözler Puff Diddy ve çevresindeki diğer ünlü isimlere çevrilmiş durumda. Keskin’in bu hikayesi, sadece bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda bir uyanışın başlangıcı!

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