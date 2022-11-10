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Türk müzisyenler, Güney Afrikalı müzikseverlerle buluştu

Türk müzisyenler Cihat Aşkın, Teyfik Rodos ve Mehru Ensari, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da düzenlenen konserde, Güney Afrikalı müzikseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 18:38
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Türk müzisyenler, Güney Afrikalı müzikseverlerle buluştu

Türk müzisyenler, Güney Afrikalı müzikseverlerle buluştu
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Pretorya Üniversitesi'nin konser salonunda gerçekleşen etkinlikte, keman virtözü Aşkın, opera sanatçısı Rodos ve piyanist Ensari, Türk ve batı müziğinden eserler seslendirdi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen konserde, Türk müzisyenlerin performansı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Keman virtüözü Aşkın, AA muhabirine, Türkiye'nin Afrika'ya gösterdiği yakın ilginin, ekonomik ve siyasi konularda aktif olmanın yanı sıra, kültürel konularda da aktif olmayı gerektirdiğini belirterek, bu amaçla ilk defa Afrika ülkelerinde sahne almaya başladıklarını söyledi.

Sanat eğitimi almamış Afrikalı sanatçıların, Türkiye'de eğitim almaları için çalışmalar yürütmeyi planladıklarını aktaran Aşkın, "Bizler inanıyoruz ki Türkiye'nin kültürel alanda gerçekleştirmek istediği hamleler Afrikalı sanatçılarla birlikte yapıldığı takdirde, gelecekte çok önemli kapılar açılacaktır." dedi.

Devlet opera sanatçısı Rodos da bu konserlerle Türk müziğini Afrika'ya tanıtmayı ve Türkiye ile Afrika arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Rodos, "Türkiye'deki müzik okullarının Afrikalı müzisyenlere burs sağlayabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Piyanist Ensari de değerli sanatçı arkadaşlarıyla Afrika'da sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Özellikle geçen hafta Zambiya'nın Lusaka kentinde verdiğimiz konserlerde Zambiyalı sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmak çok çok güzeldi. Güney Afrika'daki sahne ve piyano imkanları ise çok iyi düzeydeydi." ifadelerini kullandı.

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