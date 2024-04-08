Türk öğrenci yapay zeka eğitimi için İtalya’dan kabul aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için denklikle ilgili yeni düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, 2023- 2024 eğitim döneminin sonuna yaklaşırken, yurt dışında okumak isteyen pek çok öğrenci, okul ve ülke arayışına girdi. UNESCO’nun (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) yayımladığı veriler, Türkiye’den her yıl ortalama 52 bin 170 öğrencinin eğitim almak için yurt dışına çıktığını gösterirken, en çok tercih edilen ülkelerin başında Almanya gelirken; İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada’daki üniversitelerde de halihazırda yaklaşık 4 bin Türk öğrencinin kayıtlı olduğu görüldü. Ülkemizdeki başarılı eğitim kurumları da uluslararası üniversitelerden kabul alabilecek nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmeye devam ederken, ERA Koleji, Florya Anadolu Lisesi’ndeki bir öğrencisinin İtalya’daki dünyanın önde gelen iki üniversitesinden kabul aldığını duyurdu.

“ÖĞRENCIMIZ, İTALYA’DAKI 2 ÜNIVERSITEDEN KABUL ALDI”

ERA Koleji Florya Kampüs Müdürü Fatih Çelik konuya ilişkin, “12. sınıf öğrencilerimizden Yiğit Doyranlı, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. İtalya’daki Luiss Guido Carli Üniversitesi’nin Yönetim ve Yapay Zeka ve Roma Tor Vergata Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümlerinden kabul aldı. Bu haber, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çünkü, öğrencimiz anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini bizimle tamamladı. Bu da K12 eğitimini aynı okulda tamamlamanın, uluslararası başarıda ne denli katkısı olduğunu gözler önüne seriyor. Öğrencimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyoruz” açıklamasının ardından sözlerine şunları ekledi:

“Çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini yakından takip ederek çağdaş bir eğitim anlayışı uyguluyoruz. Buna uygun eğitim sistemimizle öğrencilerimizin gelişmesini sağlarken kendi potansiyellerini keşfetmelerine de aracılık ediyoruz. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında faaliyette bulunabilecek, kendine güvenen, donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. Bu yüzden, öğrencimiz Yiğit Doyranlı’nın başarısı da eğitim kalitemizi ortaya koyuyor. Hem onun da hem de kendi adımıza bu üstün başarıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Gelecek sezon başka öğrencilerimizin de böylesi üniversitelerden kabul almasını umuyoruz.”