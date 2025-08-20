Türk öğrenciler rotayı İngiltere'ye kırdı! Aradaki fark dağlar kadar

Türkiye’de özel üniversite ücretlerinin 1,5 milyon TL’yi aşması, aileleri ve öğrencileri kara kara düşündürürken, İngiltere’deki üniversiteler, aynı bölümler için neredeyse yarı fiyatına eğitim imkanı sunuyor.

REKOR SEVİYEDE ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ

Türkiye’de özel üniversite ücretleri, 2025-2026 akademik yılı için tarihi zirvelere ulaştı. Özellikle işletme ve psikoloji gibi popüler bölümler, vakıf üniversitelerinde dudak uçuklatan maliyetlerle karşı karşıya.

Sabancı Üniversitesi, 1 milyon 595 bin TL ile en yüksek ücreti talep ederken, Koç Üniversitesi 1 milyon 590 bin TL ile hemen arkasında yer alıyor. Özyeğin Üniversitesi 1 milyon 385 bin TL, Bahçeşehir Üniversitesi 1 milyon 334 bin TL ve Kadir Has Üniversitesi 1 milyon 230 bin TL ile listenin üst sıralarında bulunuyor. Alt sıralarda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi 1 milyon 190 bin TL, Yeditepe Üniversitesi 1 milyon 127 bin 500 TL, Başkent Üniversitesi 970 bin TL, Bilkent Üniversitesi 950 bin TL ve İstanbul Ticaret Üniversitesi 665 bin TL ile yer alıyor.

Bu rakamlar, burssuz öğrenciler için geçerli olup aile bütçelerini ciddi şekilde zorluyor.

İNGİLTERE’DE EĞİTİM YARI FİYATINA

Birleşik Krallık’ta ise tablo oldukça farklı. İşletme ve psikoloji bölümleri için yıllık eğitim ücretleri 10 bin 500 ile 13 bin 700 pound arasında değişiyor. Güncel kurla bu, 582 bin TL ile 760 bin TL aralığına denk geliyor.

Örneğin, Buckinghamshire New Üniversitesi’nde yıllık ücret 10 bin 500 pound (yaklaşık 582 bin TL), York St John Üniversitesi’nde 10 bin 750 pound (yaklaşık 596 bin TL) seviyesinde. Leeds Trinity ve Queen Margaret Üniversiteleri 12 bin pound (yaklaşık 665 bin TL), Plymouth Üniversitesi 12 bin 500 pound (yaklaşık 693 bin TL) ile dikkat çekiyor. En yüksek ücret ise Bolton Üniversitesi’nde 13 bin 700 pound (yaklaşık 760 bin TL) olarak belirlenmiş.

Bu rakamlar Türkiye’deki birçok vakıf üniversitesinden daha düşük.

DÖVİZ AVANTAJI VE KÜRESEL FIRSATLAR

İngiltere’deki üniversiteler, yalnızca maliyet açısından değil, sundukları akademik ve kariyer fırsatlarıyla da ön plana çıkıyor. Döviz kurlarındaki avantaj, Türk öğrenciler için yurtdışı eğitimi ekonomik bir seçenek haline getiriyor. Üstelik İngiltere’deki diplomalar, uluslararası tanınırlığıyla mezunlara küresel iş piyasasında önemli bir avantaj sağlıyor. Staj imkanları, dil becerisi gelişimi ve kültürel deneyim gibi unsurlar da İngiltere’yi hale getiriyor. Türkiye’de bir özel üniversitede harcanacak parayla, İngiltere’de hem eğitim almak hem de yaşam masraflarını karşılamak mümkün olabiliyor.

AİLELER VE ÖĞRENCİLER KARAR AŞAMASINDA

Türkiye’deki özel üniversite ücretlerinin rekor seviyelere ulaşması, aileleri ve öğrencileri alternatif arayışlara yöneltiyor. İngiltere’deki eğitim maliyetlerinin neredeyse yarı fiyatına olması, yurtdışı eğitimi bir lüks olmaktan çıkarıyor. İngiltere’deki eğitim sistemi, sunduğu esneklik ve küresel bağlantılarla Türk öğrencilerin radarında giderek daha fazla yer buluyor.