Türk öğrencilerin kaydını silip yerlerine Afrikalıları aldılar. Büyük skandal

Kosova’nın ünlü Türk belediyesi Mamuşa’ya büyük saygısızlık yapıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ‘dostluk köprüsü kurulsun’ diyerek Mamuşa ile öğrenci protokolü yaptı. Bu kapsamda en yüksek puanla liseden mezun olmuş, Mamuşalı zeki öğrencilerin üniversiteye kaydı yapıldı ve ilk öğrenciler 2019 yılında Tokat’a gitti. Ancak birkaç yıl sonra üniversite yönetimi değişince işler tersine döndü. Tıp fakültesinde okuyan Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’in kızı Dilek Krasniçi ile Oguzkan Bütüç ve Özgür Mazrek’in okulla ilişiği ‘Üniversiteye sınavsız alınmışlar’ gerekçesiyle kesildi. Eski rektör hakkında da da soruşturma açıldığı kaydedildi. Ancak böyle bir soruşturmanın olmadığı ortaya çıkarken, üniversiteye aralarında Faslı ve Kamerunlu birçok öğrencinin sınavsız kaydı yapıldığı öğrenildi.

Bu hatadan dönülmesini isteyen Abdülhadi Krasniç, "Mamuşa nüfusuna kayıtlı öğrenciler Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile alınmamış olup, aksine, Mamuşa Belediye Başkanı’nın Türk Azınlıklara destek olunması talebiyle ve resmi yazı ile istemesine bağlı olarak bu öğrencilerin sınavsız olarak öğrenciliğe kaydı yapılmıştır. Bu durum Türkiye Cumhuriyetinin bir politikası olarak Türk Azınlıklar için resmi talepler doğrultusunda yapılan bir işlemdir. Eğer bir hata varsa yönetimsel bir hatadır. Burada tek suçsuz ve hatasız birileri varsa onlar da üniversiteden uzaklaştırma alan öğrencilerdir. Bizler Kosova’da Türkçe eğitimin devam etmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışırken, Türklük için ve Türkçe için bu kadar uğraşırken çocuklarımız bu yapılanları hak etmemiştir” dedi.

GEREKÇE OLARAK SINAVSIZ ALINMALARINI GÖSTERİLER

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bir de resmi mektup yazarak, bir an önce bu hatadan dönülmesini istedi. Krasniç, mektubunda, “Özünde akraba olan Mamuşa halkı ile Tokat/Zile halkının yakınlığının daha da perçinlenip, eğitim ve kültürel birliğinin sağlam hale getirilmesi için, kardeş şehir ilan edilirken yapılan ‘kardeşlik’ vurgusuna atıfta bulunup; 2019 yılından itibaren Mamuşa’dan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne yükseköğrenim için öğrenci alımlarına başlanmıştır. Kosova’nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında 2019 yılında eğitim alanında işbirliği sağlanmıştır” dedi.

Krasniç, şunları söyledi:

“Söz konusu iş birliği Tokat Belediye Başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektör ile rektör yardımcılarının Mamuşa Belediyesi’ne ziyareti sonucunda gerçekleşmiştir. 2019 yılından bu güne dek yaklaşık 20 öğrencimiz Mamuşa’dan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış ve birçoğu mezun olmuştur. Bu süre zarfında dönemin rektörü ile sıkı iş birliği sonucunda Mamuşalı öğrencilerimiz değişik bölümlerden mezun olarak, hem Kosova’daki Türk toplumuna hem de Mamuşa’ya hizmet vermeye başlamışlardır. Son olarak 2022 yılında 3 Mamuşalı öğrenci de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne, talep edilen belgeler ile birlikte ve üniversitenin belirlediği kriterler neticesinde tıp bölümüne kaydını yaptırmıştır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetiminin Aralık 2022 yılında değişmesiyle birlikte, eski rektör zamanında yapılan bu 3 öğrencinin kaydı üzerine soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturmalar sonucunda da, kayıttan 2 yıl aradan geçmesine rağmen bu 3 öğrencinin kayıtları dekanlık tarafından karar alınarak, silinmiştir. Kayıtların silinmesinin gerekçesi olarak da Yabancı Öğrenci Sınavı olmadan kayıt yapıldığı vurgulanmıştır.”

“HAYAKL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

“Bilindiği üzere üniversitelerin başvuru ve kayıt kriterleri üniversiteler tarafından belirlenmektedir” diyen Krasniç, “Dolayısıyla, bu süreçte öğrencilerin herhangi bir sahte belge veya eksik belge ile kayıt yaptırmadıkları ortaya çıkmaktadır. Ancak, başvuru ve kayıt kriterleri üniversiteler tarafından belirlense de, bu durumda mağdur duruma düşen bu 3 öğrencimiz olmuştur. En zor ve en önemli bölümler arasında gösterilen tıp bölümünü neredeyse yarılayan öğrencilerimizin büyük bir başarı göstererek, Mamuşamıza ve ülkemize sağlık alanında mezun olup fayda sağlamalarını beklerken, üniversite kayıtlarının silindiği bilgisi bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğrencilerden kaynaklanmayan bir nedenden dolayı da öğrencilerimizin mağdur duruma düşürülmesi, bizleri ayrıca üzen bir durum olmuştur” ifadelerini kullandı.

Abdülhadi Krasniç, tepkisini şu cümlelerle dile getirdi: “Kosova’nın tek Türk Belediyesi olan Mamuşa Belediye Başkanı olarak kendi öz evladıma ve evladım gibi gördüğüm diğer Mamuşalı öğrencilerimize bunun yapılması kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Anlam veremediğimiz bu hadise sadece söz konusu 3 öğrencimizi değil; Mamuşalı tüm öğrencilerimizi, Mamuşamızı ve Kosova’daki Türk Toplumunu hiçe saymıştır. Şanlı Türk Bayrağını Kosova’da en iyi şekilde dalgalandıran ve temsil eden; Kosova’daki tek gayeleri Türk dili, kültürü ve bayrağı olan Mamuşa halkı ve geleceğimiz olan öğrencilerimiz ve gençlerimiz bu davranışı hak etmemektedir. Mamuşa Belediye Başkanı olarak öğrencilerimize yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesi kanaati içerisinde olduğumu vurgulamak isterim. Her zaman başta eğitim olmak üzere bir çok alanda Kosova’daki Türk toplumu ve Mamuşa’nın yanında olan anavatanımızın, öğrencilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti en kısa zamanda çözeceğinden hiçbir şüphem yok. Bu hususta, mağdur olan öğrencilerimizin tekrar aynı üniversitede ve bölümlerinde devam etmeleri için gereğini önemle arz ederim.”