Türk olmak, Tanrı Dağı kadar yüce bir ülküdür.

Ve Türk olmak zordur!

Örs ile çekiç arasında ezilmek kadar zordur.

Çünkü Türk olmak: Zulme set, zalime kıyamet olmaktır.

Çünkü Türk olmak: Emek ister, yiğitlik ister, fedakârlık ve cefakârlık ister!

Türk olmak kutlu bir ülküdür.

Çünkü Türk olmak: Mazlumların sığınağı, gariplerin dayanağı olmaktır.

Türk olmak, yanmak pahasına ışık saçmaktır. Selam olsun ışık saçanlara...

Çünkü Türk olmak: Adaletin doğan ayı ve hidayetin sağanağı olabilmektir.

Türk olmak çok ağır bedeller ödemektir!

Çünkü Türk olmak: Kan ister, dahası can ister!

Türk olmak cesaret ve feraset ister.

Çünkü Türk olmak: Ali’ye mecal, Yezid’e ecel olabilmektir.

Velhasıl Türk olmak insan olmaktır. Dahası şartlar ne olursa olsun insan kalabilmektir.

Yılmamak, yıkılmamak, yorulmamak ve korkmamaktır.

Türk olmak:

Devirmektir çağları

Eritmektir demirden dağları

Harlamaktır küllenmiş korları

Türk olmak: Yakan ateş ve parlayan bir yıldız olmaktır

Fakat anlamalıyız artık

Öyle bahtsız bir çağa denk geldiK ki,

Öyle bir gaflete düşürüldük ki,

Anlayalım artık.

Türklüğümüz azlaştırıldı!

İnancımız yozlaştırıldı!

Töremiz tozlaştırıldı!

Kurucu ruhtan uzaklaştırıldık!

Ve neredeyse Yesevi terbiyesini dahi inkar eder hale getirildik!

Kandırıldık, bezdirildik, yıldırıldık ve iliklerimize kadar korkutulduk!

Fakat, asla unutmamalıyız ki,

Korku öğrenilmiş bir duygudur ve ne yazık ki, emperyalist güçler bu duyguyu bize de öğretti!

Lakin, bilmeliyiz ki korku; aynı zamanda asil ruhlardaki gizli kalmış cesareti açığa çıkaran en güçlü tohumdur.

Korkuyu korkutan ve ölümü öldüren asil bir ruhu açığa çıkaran şey de korkunun ta kendisidir.

Burada ve Türk dünyasının birçok yerinde bir araya gelip korkusuzca haykırabildiğimize göre, artık korku duvarlarının yıkıldığı, endişelerin bir kenara atıldığı ve vatanseverlerin birbirine katıldığı tarihi bir eşikteyiz.

Hatırla!

Sen Türk'sün...

Sen değil, bütün dünya senden ürksün.

Çünkü sen, korkak bir mankurt değil, ölümü öldüren ve korkuyu korkutan bir Bozkurt'sun.

Hatırla ki, muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcut.

Hatırla ki, adını Allah vermiş.

Hatırla ki, Allah'ın ordusu sensin.

Allah seni sevmiş, Nebisi ise defalarca övmüş... Öyle ise seni hangi güç yensin?

Korkma!

Kurtuluşu da, kuruluşu da başka yerde arama. Kuruluş da kurtuluş da, umut da sensin.

Ya yeni bir yol bulacak, ya da (Ergenekon misali) yeni bir yol açacaksın.

Ergenekon demişken…

ERGENEKON…

Ne sıradan bir yurt ismi,

Ne sıradan bir kurt ismi,

Ne de yoz bir davanın adı…

Yeniden doğuşun adıdır ERGENEKON….

Büyük Türk milleti; Ergenekon senin ilk ve son destanın değildir,

Türkün ayak bastığı her yurt nice destanların yatağıdır.

Varılacak menzilimiz, kırılacak düşmanlarımız ve daha nice yazılacak destanlarımız vardır.

Her dar boğaz bizim için bir Ergenekon’dan çıkış yolu ve önümüze dikilen her düşman ve dahi her zorluk eritilecek bir demir dağ gibidir.

Onun için yolumuz belli, mefkûremiz yüksek ve amacımız yüksek Türk kültürünü dünyanın her köşesinde hâkim kılmaktır.

Bu ülkü için birleşmek şarttır.

Birleşmek bir sihir gibidir.

Olmazları olduran, yüzleri güldüren bir sihir...

Türk birliği hem mutlak bir kaderimiz hem de kurtuluşumuzdur.

Bil ki, yüzlerce yıldır bu acun ve Türk dünyası; Türk’ün Ergenekon’dan yeniden çıkışını bekler…

Türk Birliği Ergenekon’dan yeni çıkıştır.

Her Türk bir demirci gibi, her Türk bir kömürcü gibi bu birlik için çalışmak mecburiyetindedir.

Bugün için, Türklüğün üzerinde kara bulutlar ve etrafında ateşten bir çember olabilir

Yanmaktan korkmayacaksın, ateş ateşi yakamaz, çünkü aslında ateş sensin.

Örs ile çekiç arasında ezilmekten yılmayacaksın, çünkü sertleşip çelikleşmeyi bileceksin.

Gerekirse aynı bir Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaksın.

Gerekirse, yeni bir dünya kurulacak ve sen de oradaki şerefli yerini alacaksın.

Çünkü yıldırım, kar, bora, fırtına ve kasırga sen...

Volkanları uyandıracak güç sensin.

Cisminle değilse bile, ruhunla Mustafa Kemal'sin...

Düşün…

Öyleyse adını ve Andını senden kim alabilir ki?

Alıp başını gitmişse de gaflet ile dalalet!

Haksızlığa beşik olmuş ise de Adalet!

Türk'ün özüne azalmış olsa da, verilen kıymet!

Kol geziyor olsa bile, her yerde hıyanet!

Yozlaştırılmış olsa dahi, din ile diyanet!

Yine Korkma!

Gök yeleli bozkurtu takip et,

Türklüğünü yaşatmaya devam et,

Ayyıldızlı yürekleri davana davet et,

Yavru kurtları eğitmeye devam et,

Türk düşmanlarına karşı KORKMA kıyam et,

Kıyamete kadar söylemeye devam et:

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

Gerçekten Türk olabilenlerin ve ne pahasına olursa olsun Türk kalabilenlerin Türkçülük Günü kutlu olsun.