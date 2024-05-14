Türk ordusu Avrupa'yla boy ölçüşüyor: ABD'nin silah ambargosu gözümüzü açtı

Yeni yayınladığı videosunda konuşan gazeteci Ardan Zentürk, Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayisindeki gelişimin her geçen gün bir tık daha stratejik önem kazandığını vurguladı. Son 20 yıl içinde savunma sanayimizde yaşanan gelişmelerin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında NATO'ya tam üye olduktan sonra yaşamış olduğumuz "büyük rehavetin" tam tersi bir tablo oluşturduğunun altını çizen Zentürk, içinde bulunduğumuz süreci “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük zorluklar içinde oluşturduğu Cumhuriyet'in ilk 10 yılında kurmuş olduğu savunma sanayi, uçak sanayi vesairenin NATO'ya girdikten sonra berhava edilmesi ve tamamen Amerikan sistemlerine bağımlı ve bu yoluyla da bağımsızlığını kaybetmiş bir ordunun yeniden yapılandırılmasıdır” şeklinde yorumladı.

1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ABD'nin uyguladığı silah ambargosuyla gözümüzün açıldığını sözlerine ekleyen Zentürk söz konusu dönem hakkında dikkat çekici bir detaya vurgu yaptı. 74 Harekatı sırasında mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkenin en genç senatörü olarak siyasi hayata adım attığını ve Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargosu kararında en önemli aktörlerden olduğunu belirtti.

ABD’nin uyguladığı silah ambargosundan sonra “Kendi uçağını kendin yap”, “Kendi tankını kendin yap”, “Kendi gemini kendinyap” sloganlarıyla bugün hala varlıklarını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıflarının kurulduğu bilgisini takipçileriyle paylaşan gazeteci “Millet büyük bir çabayla onlara destek oldu ve bugünkü savunma sanayi noktamıza geldik” diye konuştu.

"MÜSLÜMAN COĞRAFYA DEMOKRATİK İTTİFAKI MÜTHİŞ BİR ASKERİ GÜÇ OLUR"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaşanan gelişmeleri yorumlarken “Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek durumundayız” diye başladığı sözlere “Eleştirdiğim çok yönü olabilir: dış politika konusunda bazen birbirimize -gıyaben tabii- girdiğimiz çok olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ama savunma sanayinde gösterdiği hassasiyet Türkiye'nin çok muhataralı bir döneme girdiği dünyada, daha rahat uyumasını sağlayan bir kimlik taşıyor” dedi.

Amerikan merkezli Global Firepower’ın 2024 raporunda dünyanın en güçlü 8. ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni gösterdiğini belirten Zentürk “Müslüman coğrafya açısından gördüğüm kadarıyla Arap olmayan üç devlet çok belirleyici. Hep söyledim bunu ama hep söyledim. Türkiye 8., Pakistan 9., Endonezya13... Bu üç devletin ortak bir askeri işbirliğinde buluşması, batının bazı savaş bölgelerine müdahalesini engelleyici bir Müslüman coğrafya çözümünü zorlayıcı kimlik taşıyabilir. Yani Türkiye, Pakistan ve Endonezya'nın, aralarına belki Malezya ve Cezayir'i de alarak oluşturabileceği beşli bir Müslüman Coğrafya Demokratik İttifakı -çünkü bunlar demokrasiyle de yönetilen ülkeler- müthiş bir askeri güç olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.