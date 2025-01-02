Türk otomotiv devinde üretim geçici durduruldu. En son 700 işçi çıkartılmıştı

Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Tofaş, Bursa'daki üretim tesisinde bugün itibarıyla üretimi geçici olarak durdurdu. Yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle alınan bu karar, 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Fabrika, bu süre zarfında yıllık izinlerini kullanacak olan çalışanlara ek olarak, bakım ve revizyon çalışmaları için nöbetçi personel bulunduracak. Tofaş'ın bu kararı, üretim kapasitesi ve verimliliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı öngörülerek alındı.

Geçtiğimiz dönemde, Tofaş'ın 700 çalışanını işten çıkarması, fabrikanın üretim süreçlerinde bazı değişikliklere gidildiğini gösteriyor. Ancak, üretimin durdurulması kararı, bu işten çıkarmalarla doğrudan ilişkili değil. Bu süreçte, fabrikanın yeni yatırımları ve gelecekteki üretim planlamaları için hazırlık yapması da planlanıyor.

Tofaş, Koç Holding ve Stellantis'in ortaklığı ile faaliyet gösteren ve yılda 450 bin araç üretim kapasitesine sahip önemli bir oyuncu. Bu durdurma kararı, otomotiv sektöründe çeşitli nedenlerle sıkça görülen bir uygulama olmasına rağmen, Tofaş'ın kalite ve verimlilik standartlarını koruma amaçlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üretimin tekrar başlaması ile birlikte, Tofaş'ın yeni modeller ve teknolojik yeniliklerle piyasaya dönmesi bekleniyor.