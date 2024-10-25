Türk öykücülüğü “Çelebi” dergisinde

Dergi bu sayısını; “Türk öykücülüğü dendiğinde akla gelen ilk isim olan Ömer Seyfettin başta olmak üzere, bu edebî türü, Türk milletini anlamak üzere aracı kılan tüm öykü yazarlarının ve Türk öykücülüğünü bir merhale daha ileri götürmek üzere gayret edenlerin aziz hatırasına” ithaf etmiş.



DERGİDE YER ALAN YAZARLAR VE KONULARI ŞÖYLE:

*Muhammet Erdevir: Gelenekten modernizme Türk öykücülüğünün tarihî seyri *Büşra Çarkacı: Necip Tosun ile Türk öykücülüğü üzerine söyleşi *Öğr. Gör. Merve Sevda Selvi: 1950 kuşağının Türk öykücülüğüne etkisi: Edebî yönelimler ve Tematik-biçimsel yenilikler *Türkan Alpay: Destan döneminden halk hikâyeciliğine Geçiş: Dede Korkut hikâyeleri *Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri Genç: Mitat Enç öykülerinin sanat felsefesi açısından değerlendirilmesi *Veysel Altuntaş: Türk öyküsünde metinler arasılık bağlamında halk edebiyatı unsurları: Uzun Çarşının Uluları Örneği *Kudret Yaren Yiğitalp: Türk öykücülüğünün aykırı sesi: Sevim Burak ve Yanık Saraylar Öyküsü *Seyran Şahin: Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde Millî Eğitim ve Terbiye Anlayışı *Mehmet Nuri Yardım: Ömer Seyfettin’e dair hisler ve düşünceler *Rümeysa Bedirhanoğlu: Kusurlu rüya: Tuhaf zamanlarda öykü