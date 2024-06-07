Türk oyuncu İtalya’nın Survivor’ında birinci oldu. İtalyanlar ona bayıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk oyuncu İtalya’nın Survivor’ında birinci oldu. İtalyanlar ona bayıldı

Oyuncu Aras Şenol, İtalya’nın Survivor’ında şampiyon olarak bir ilke imza attı.

ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Aras Şenol, İtalya’nın Canale 5 kanalında yayınlanan L’isola dei Famosi yarışmasında birinci oldu.

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Şenol, ödülünü geçtiğimiz sene öldürülen öğrenci Giulia Cecchettin adına şiddet mağduru kadınlar vakfına bağışladığını açıkladı.

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Güzel haberi Instagram sayfasında paylaşan Şenol, “Harika bir deneyim. İki ay çok çalıştım. İtalyancamı geliştirdim. 17 kilo verdim. Çok balık tuttum (tüm balıklardan özür dilerim). Şimdi eve gitme zamanı. Şampiyon olarak eve dönüyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tüm yorumlar için teşekkür ederim ve beni bir oğul ve bir kardeş gibi kabul eden İtalyan halkına teşekkürler. Artık ikinci evim olan İtalya'ya döndüğümde yalnız olmayacağım çünkü bir sürü arkadaşım var” diyerek duygularını ifade etti.

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