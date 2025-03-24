Türk oyuncu ve tasarımcılar, 200 marka ile birlikte Moskova’da podyuma çıktı

Rusya’nın başkentinde düzenlenen Moskova Moda Haftası, dünya çapındaki 200’den fazla marka ve tasarımcının yanı sıra, film ve eğlence sektörlerinden yıldızların da buluşma noktasına dönüştü. Türk oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da, tasarımcı Emre Erdemoğlu’nun defilesinde podyuma çıktı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri'nde "En Saygın Sinema Oyuncusu" ve Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri'nde "En İyi Oyuncu" gibi ödüllerin sahibi olan sanatçı, defilenin açılış ve kapanışını ustalıkla yönetirken, finalinde ise koleksiyonun vizyonunu yansıtan özgün deri tasarımlarıyla katılımcıları etkiledi. Türk dizilerindeki rolleriyle Rus izleyicisinin de sevgisini kazanan oyuncu, defilede alkışlarla karşılandı.

Moskova Moda Haftası'na daha önce de katılan ancak ilk kez bir kadın koleksiyonunu sergileyen Emre Erdemoğlu, bu seçkide ağırlıklı olarak mercan, mavi, zümrüt ve kahverengi olmak üzere belirgin renk paletlerini kullandı. Deri ve klasik yağmurluklardan pantolon takımlarına kadar birçok parçanın yer aldığı koleksiyonda, kürk detaylar dikkat çekti. Koleksiyondaki büyük boyutlu çantalar da süslemeleriyle öne çıktı.

Emre Erdemoğlu at Moscow Fashion Week

GLOBAL MARKALAR DA KOLEKSIYONLARINI TANITTI

Moskova Moda Haftası’na diğer ülkelerden katılan tasarımcı ve markalar da gerçekleştirdikleri defilelerle hem izleyicilerin hem de basının ilgisini topladı. Rusya'nın önde gelen moda markası Li Lab, “Gül Hanedanlığı” adını taşıyan son koleksiyonuyla beğeni aldı. Gücün ve kırılganlığın, zarafetin ve cesaretin eşsiz sembolü olan gülün ihtişamından ilham alan tasarımlar, modern kadının hem içsel hem de dışsal dayanıklılığını yansıtan bir metafor olarak podyumda hayat buldu. Rus TikTok fenomeni ve model Dina Saeva, defilenin açılışını yaparak koleksiyonun atmosferinin yansıtılmasına katkıda bulundu.

GLOBAL MARKALAR DA KOLEKSIYONLARIYLA ILGI ÇEKTI

Etkinlikte dikkat çeken diğer bir defile ise iş modasına sıra dışı bir perspektif getiren ve “kendi kendini yetiştirmiş kadınlar” temasıyla çarpıcı hikayeler anlatan Rus markası Blsh oldu. Podyumda, boks eldivenleri, koruyucu kemerler ve kasklarla donatılan modeller, markanın mükemmellik ve başarıya yönelik arayışını, ofis metaforuyla somutlaştırdı.

2_Li Lab at Moscow Fashion Week

Moskova Moda Haftası, Rusya, Çin, Endonezya, ABD ve İspanya gibi dünyanın dört bir yanından marka ve tasarımcıları ağırlayarak, uluslararası moda endüstrilerine ev sahipliği yaptı. Bu küresel sinerji, Türk markaları için sadece küresel bağlantılar kurma fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda yeteneklerini dünya çapında prestijli bir platformda sergilemelerine de olanak tanıdı.