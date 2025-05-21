Türk petrol kralı 90 metrelik süper yata servet ödedi. Boğaz'da geçen yıl yalı satın almıştı

Türk petrol kralı Ercüment Cafer Bayegan, Vaniköy’deki tarihi yalıdan sonra 90 metrelik süper yat Phoenix 2’yi satın alarak Monaco Yat Kulübü’ne kabul edilen ikinci Türk oldu.

Türk petrol devi Ercüment Cafer Bayegan, 2024’te yaptığı çifte yatırımla gündemde. İstanbul Boğazı’nın incisi Vaniköy’deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı 32 milyon dolara satın alan Bayegan, aynı dönemde 90 metrelik süper yat Phoenix 2’yi de koleksiyonuna ekledi.

2010’da inşa edilen ve 2019’da yenilenen bu lüks yat, 125 milyon euro değerindeydi. Bayegan’ın yatı bu rakamın altında bir fiyata aldığı belirtiliyor.

PRENS DAVET ETTİ

Phoenix 2’yi Monaco marinasına demirleyen Bayegan, Monaco Prensi II. Albert’in dikkatini çekti. Prens, yatı beğenerek Bayegan’la tanışmak istedi ve onu Monaco Yat Kulübü’ne davet etti.

Böylece Bayegan, Rahmi Koç’tan sonra bu prestijli kulübe kabul edilen ikinci Türk oldu. Kulüp, dünya çapında yalnızca seçkin yat sahiplerini üyeliğe kabul ediyor.

NEW YORK'TAN İLHAM ALAN TASARIM

Danimarkalı Lürssen tarafından inşa edilen ve Winch Design’ın imzasını taşıyan Phoenix 2, New York silüetinden esinlenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yedi kabiniyle 14 misafiri ağırlayabilen yat, lüksün sınırlarını zorluyor. Mermer kaplı banyolarında küvet ve buhar duşu, VIP misafirler için özel kamaralar ve 28 kişilik mürettebat odaları bulunuyor.

ÖZELLİKLERİ EŞSİZ

Phoenix 2, balo salonu, Steinway kuyruklu piyano, şarap mahzeni, kış bahçesi ve hamamlı güzellik salonuyla adeta yüzen bir saray. İki helikopter pisti bulunan yat, 14 knot seyir hızına ve 18 knot maksimum hıza sahip. Bu özellikleriyle dünyanın en prestijli yatları arasında yer alıyor.

YATIRIM HAMLESİ

Ercüment Cafer Bayegan, petrol sektöründeki başarısını lüks yatırımlarla taçlandırıyor. Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı Neşet-Şirin Yalçın çiftinden alan Bayegan, Boğaz’daki tarihi dokuyu koruma altına aldı. Aynı dönemde Phoenix 2’yi satın alarak uluslararası arenada adından söz ettirdi.

GURUR KAYNAĞI OLDU

Bayegan’ın Monaco Yat Kulübü üyeliği, Türk iş insanlarının küresel çapta prestij kazandığını gösteriyor.

İstanbul Boğazı'ndaki muhteşem yalı satıldı. Yeni sahibi belli oldu fiyatı şok etti

Phoenix 2’nin lüks olanakları ve eşsiz tasarımı, Bayegan’ın servetini nasıl değerlendirdiğinin bir kanıtı. Yat, Monaco’daki elit marinalarda boy gösterirken, Bayegan Türk iş dünyasının gururu oldu.