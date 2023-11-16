Türk petrol şirketi dünya devini satın alıyor. 111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Türkiye’nin en yaygın bayi ağına sahip akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi, BP’nin Türkiye’deki akaryakıt dağıtım işini devralıyor. Bugün devir işlemiyle ilgili bir açıklama yapılabilir.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Petrol Ofisi’nin BP ile görüşmeler yürüttüğü yönünde bazı haberler basında yer almıştı. İngiltere merkezli BP’nin Türkiye’de 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor. Şirket, 1912 yılından bu yana Anadolu, Türkiye topraklarında faaliyet gösteriyor.

BP’nin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nda da hissesi bulunuyor. 1941 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Petrol Ofisi AŞ, 2000 yılında özelleştirildi. İş Bankası ve Doğan Holding’in yüzde 50-50 ortaklığı haline gelen şirket, 2005 yılında tamamen Doğan Holding’in oldu.

Holding, hisselerinin bir kısmı borsada işlem gören Petrol Ofisi’nin yüzde 34’ünü 2006 yılında Avusturyalı OMV’ye 1,05 milyar dolara sattı. OMV ise 2010 yılı sonunda Doğan Holding’in elinde bulunan hisseleri 1 milyar Euro karşılığında satın alarak şirketteki payını yüzde 95’in üzerine çıkardı.

PETROL OFİSİ’NİN BAYİ SAYISI YÜKSELTECEK

2017 yılında da OMV, elindeki tüm Petrol Ofisi hisselerini Cenevre merkezli Vitol Grubu’na 1,368 milyar Euro karşılığında satarak Türkiye’den çıktı. Türkiye’de en yaygın bayi ağına sahip akaryakıt şirketi Petrol Ofisi'nin, Temmuz 2023’te 1.940 olan bayi sayısı bugüne kadar 5 adet azalarak satın alma öncesinde 1.935 bayiye düşmüştü.

Petrol Ofisi, BP’yi satın aldıktan sonra bayi sayısı 2.705’e çıkacak. Şirketin 1935 olan bayi sayısı, satın alma sonrasında 770 adet artarak 2705’e yükselecek. Bu sayı, Petrol Ofisi’ni Türkiye’deki bayilerin yüzde 21,64’ü ile anlaşmalı duruma getirecek ve şirket, pazarın beşte birinin hakimi olacak. Şirket satın alma öncesinde pazarın yüzde 15,48’ine dağıtım yapıyordu.