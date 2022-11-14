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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 personel alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 07:16
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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak
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Kamuilan’da yer alan bilgilere göre, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 93 (MYO mezunu işçi) personel alımı yapılacaktır.” Denildi.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.trüzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

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