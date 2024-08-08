Türk Petrolleri'nin kritik ismi otel odasında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk Petrolleri'nin kritik ismi otel odasında ölü bulundu

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu. Sadioğlu'nun Yüksekova'da görevli nedeni ile bulunduğu belirtildi.

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Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel görevlilerinden yardım istedi. Otel çalışanlarının yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz yattığını gördü. Hemen yapılan ihbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını kaybettiği tespit edildi.

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Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

BAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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