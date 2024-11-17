Türk peynir devi konkordato ilan etti. Bakanlığın tağşiş listesinde ismi vardı

Antalya ve İzmir’de çökelek işiyle uğraşan ‘Çökelekçi Muzaffer’ olarak tanınan Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi Gürler Group konkordato başvurusunda bulundu.

Firma, 2017 yılında 100 milyon lira yatırımla Tire’de yeni fabrika kurmuştu. Erhan Gülenç’in kendi sitesinde paylaştığı habere göre, Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Tire Organize Saniyi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler konkordato talebinde bulundu.

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MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrasında Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Kosat Gürler için mahkeme 31 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet verdi.

Mahkeme konkordato ilan edilmesi halinde söz konusu markalar ve Gürler’in ekonomik durumunu düzeltip düzeltmeyeceğini tespit etmek için bağımsız denetçilerden oluşan bir kurul oluşturdu. Kurulda Akademisyen Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay Aydın ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı yer aldı.

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Pek çok markette satılan Gürsüt peynirinin de sahibi olan Gürler Group toplamda 1800 kişiyi istihdam ediyor.

TAĞŞİŞ LİSTESİNDE ADI VARDI

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, il il taklit ve tağşiş ürünlerini paylaşmıştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri ortaya çıkan listede Gürsüt de yer almıştı. Gürsüt’ün tulum peynirinde yağ oranı olması gerekenden düşük çıkması, şirketin listeye dahil olmasına neden olmuştu.

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