Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180'inci yıldönümünü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

Manisa merkezde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Öğrencilerin şiir okuduğu, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencilerinden oluşan Mehter Takımının bir gösteri sunduğu etkinlik polis ekiplerinin kortej konvoyu düzenlemesi ile sona erdi.

Buradaki törende konuşan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "10 Nisan Polis Günü, aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polis Teşkilatına armağan ettiği bir şükran günüdür. Teşkilatımız kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar huzur ve güvenliğin ve istikrarın sağlanması vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla da hayata geçirmektedir. Emniyet teşkilatımız huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her gün artan güven ihtiyaçlarını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışı ile toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı nihayet halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendisine daima şiar edinmiş, vatan ve milleti uğruna gerektiğinde kıymetli varlığı olan canını dahi vermekten hiçbir zaman çekinmemiştir, kaçınmamıştır. Başta FETÖ ve PKK terör örgütleri olmak üzere milli güvenliğimizi tehlikeye düşürecek her türlü terör örgütlerine karşı birimlerimiz kahramanca mücadele etmektedir. Adalete hizmet etmek, kimsesizlerin kimsesi olmak, yardıma ihtiyacı olan ilk kapısı olmak, vatan müdafaası ile mukaddesatın savunulması gibi çok kıymetli görevleri olan Türk Polisi birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü ihanet şebekelerini bertaraf etme azim ve kararlılığındadır. Konuşmamı cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle son vermek istiyorum; "Herkesin vicdanı kendi polisidir. Ancak polis vicdanı olmayanların karşısındadır" diye konuştu.

ALAŞEHİR'DEKİ TÖREN

Alaşehir'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gürenci, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası başladı. Daha sonra Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Özge Atik tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelerek, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Program Asri mezarlığındaki polis şehitliği ziyareti ile sona erdi.

YUNUSEMRE VE ŞEHZADELER'DEN POLİS TEŞKİLATINA ZİYARET

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Şehzadeler Belediye Başkanvekili Özge İldem Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret ederek teşkilatın bu özel gününü kutladı.

Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıldönümünde emniyet mensuplarını unutmadı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Özge İldem ve Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürvekili Nuray Çevirmeci ile birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı. Ziyarette konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum huzuru ve güvenliğini sağlamak adına üstlendiği hayati öneme değinerek, "Polisimiz, halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu anlamlı günde onların yanında olmak istedik" ifadelerini kullandı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri için heyete teşekkür etti. Ziyaret kapsamında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Caner Ünlü, İlker Çetinkaya, Meliha Yılmaz ve Nuri Özgün ile Personel Şube Müdürü Münire Dilber'i de ziyaret eden heyet yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.