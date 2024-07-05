Türk Polis Teşkilatı paylaştı. Görebilen var mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk Polis Teşkilatı paylaştı. Görebilen var mı?

Türk Polis Teşkilatı, kamufle olan bir Mehmetçik veya Özel Harekat’ı paylaşarak “Görebilen var mı?” diye sordu.

Mehmetçik dağ- bayır- deniz demeden kamufle oluyor. İz bırakmadan dağlarda ilerliyorlar. Mehmetçik’in ve Özel Harekat’ın bu yeteneği onları operasyolarda başarılı kılıyor.

Türk Polis Teşiklatı konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşılan son görselde, kamufle olan bir Mehmetçik veya Özel Harekat için, "Görebilen var mı?" sorusu soruldu.

Paylaşım, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü. Yorumlar da art arda geldi.

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İŞTE GELEN YORUMLAR:

Müge anlı bile zor bulur.

Cidden gözükmüyor sanarsın zamlardan sonra asgari ücret.

Bulamadım yaaa akşama kadar bunu düşüncem şimdi.

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