'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, uyuşturucuyla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, uyuşturucuyla yakalandı

Aksaray’da 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçmaya çalışıp yakalanan ve "Türk polisinden kaçılmaz" diyerek dikkat çeken sürücü Ö.E., bu kez uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu 68 ADF 842 plakalı otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde buldu. Ehliyeti daha önce alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle alınan Ö.E., olay yerinde alkol kontrolünü reddettiği için 18 bin 452 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Polis otosuna götürülmek istenen Ö.E., arka koltuğa bindirilmeyi reddedip, "Neden arkaya bineceğim? Vallahi billahi binmem" diyerek polis ekiplerine karşı direndi. Şüpheli ve araçta bulunan diğer iki kişi gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

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