Türk polisine reva görülen kumanya

Dün akşam İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde polis ekiplerine dağıtılan kumanya sosyal medyada tepki topladı

Türk polisine reva görülen kumanya

Editör: Ufuk Cingöz

Dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat stadında oynanan, Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde görev alan emniyet güçlerine dağıtılan kumanya büyük tepki topladı.

Polislere dağıtılan kumanyada sadece iki sandviç, kraker ve meyve suyunun olması hem polisler hem de vatandaşlar tarafından büyük bir tepki topladı.

Polis mevzuat adlı Twitter hesabından paylaşılan kumanya , ‘’POLİSE VERİLEN DEĞER!.’’ başlığı ile, "Şampiyonlar ligi finali etkinliklerinde sabah 8 den görev alan emniyet personeline verilen kumanya yazık. Millet eğlenirken onlar için görev alan emniyet personeline verilen değer. Yazık çok yazık." Görev saati 08:00-23:00 iki sandviç kraker meyve suyu vs.’’ şeklinde paylaşıldı.

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